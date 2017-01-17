Battalgazi Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nu başarı ile tamamlayan girişimciler, KOSGEB desteklerinden yararlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 10’larca girişimci, hem iş kurmayı başardı hem de istihdam oluşturdular. Malatya’da girişimcilerin yüzde 7’sinin hayallerini gerçekleştirmesi, gelecek adına umut, yeni girişimciler açısından da cesaret oluşturuyor. Kendi işini kuran Suat Kapal isimli genç girişimci, “26 yaşındayım. Türkçe öğretmeniyim. Atanamadığımdan dolayı ticaretle uğraşmak istedim. Başbakanlığın desteklediği KOSGEB’in verdiği hibeden faydalanmak istedim. Battalgazi Belediyesi’nin açtığı girişimcilik kursuna giderek belgemi aldım. Bir kafe açıp simit ve poğaça hizmeti vermeye başladım. Bu imkanı bize veren devletimize ve Battalgazi Belediyemize teşekkür ederim” derken, Selçuk Köksal ise, genç girişimcilerden bir an önce işlerini kurmalarını istedi.

HEDEFİMİZ 1 MİLYON LİRALIK İŞ YAPMAK

Girişimcilerden Orhan Topuz da, verilen desteklerden faydalandığını belirterek, “2014 yılının 3. ayında girişimcilik belgesini aldım. Dükkanımı açmak için makine ve bazı teçhizatlar için desteklerden faydalandım. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Piyasaya 3-5 müşteri ile giriş yaptık. Şu an sayılı müteahhitlerle çalışıyoruz. Yeni hedefimiz 1 milyon liralık iş yapmak. Şu an yanımda işçi çalıştırmaya başladım. 6 SSK’lı işçi çalıştırıyorum” dedi.

KOSGEB desteklerinden yararlanan Ali Murat Engin ise, “22 yaşındayım. Battalgazi-KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen eğitimlerden faydalandım. O eğitim sonunda girişimcilik sertifikası aldım. Hazırladığımız projeyle ve girişimcilik sertifikasıyla bu işyerini açtık. 2015 yılında 50 bin liralık hibeden yararlandım. Bundan sonraki hedefim piyasaya daha güçlü girebilmek. Daha büyük işler başarmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Kendi işini kuran ve iş yerini daha da büyüteceğini belirten Burhan Topuz da, “Battalgazi Belediyesi’nin KOSGEB ile yürüttüğü girişimcilik kurslarına gittim. İş yerimi açtım. Şükürler olsun artık işveren olarak çalışıyorum. Devletimizin verdiği bu destekten herkesin yararlanmasını isterim” diye konuştu.

KADIN GİRİŞİMCİLER…

Kadın girişimcilerden Gülistan Gülbahar ise, “Bu işe bir yıl önce başladım. KOSGEB’in imkanlarını daha önce duymuştum. Çokta faydalı olduğunu söylemişti arkadaşlarım. Ben de başvuruda bulundum. İyi ki başvurmuşum. Daha önce ev hanımıydım. KOSGEB’in imkanlarından faydalandıktan sonra şu an kendi işimin patronu oldum” dedi.

YANIMDA 14 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Kendi işyerini kurduktan sonra işyerinde 14 personel çalıştırdığını belirten Eyüp Tosun, “1997 doğumluyum. Malatya merkezde yaşıyorum. KOSGEB’in hibe programına katıldım. KOSGEB’in Battalgazi Belediyesi ile birlikte ortaklaşa sunduğu eğitim programını aldım. Ardından girişimcilik sertifikasını aldım. Bu belgeden sonra bu iş yerini açmaya karar verdim. Hibe programlarından faydalandım. Yanımda şu an 14 personel çalışıyor. Malatya da isim yapmak hedefindeyiz. Kendime ve ekibime güveniyorum” şeklinde konuştu.

Desteklerden faydalanılması gerektiğini belirten Münir Bozkuş ise, “Battalgazi Belediyesindeki girişimcilik kursunu bitirdik. Bu kursların bize çok büyük katkısı oldu. Genelde Organize Sanayi bölgesindeki fabrikalarla çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

KENDİM YAPMAYA KARAR VERDİM

Nesrin Akol isimli kadın girişimci de, “Erken emekli olmak zorunda kalmıştım. 20 yıl Malatya dışında yaşadım. Malatya’ya geldikten sonra kendi yöresel ürünlerimize bir hasretliğimiz vardı. Eski damak tadını aramaya başladım. Peynir, yoğurtta hep eski damak tadını arıyordum. Bir türlü eski tadı alamıyordum. Sonra bir yerde peynir almıştım ancak devamı gelmedi. Düşündüm peynir yapmak bu kadar zor mudur diye. Kendim yapmaya karar verdim. Ardından evde çocuklarımıza kendim yapmaya başladım. Evime gelen misafirler, eş, dost akrabaların yaptığım ürünler hoşlarına gidince kendilerine yapmamı da istediler. Sonra tanıdıklara siparişler çerçevesinde bir baktım ki ben bu işi yapıyorum. Kendime iş kurmaya karar verdim. KOSGEB’in desteklerini duydum. Özellikle kadın girişimcilere çok büyük katkılarının olduğunu öğrendim. Hemen Battalgazi Belediyesi ve KOSGEB’in birlikte düzenlediği girişimcilik kurslarına katıldım. Belgemi aldıktan sonra iş yerimi kurdum” diye konuştu.

KENDİ İŞ YERİMİ AÇTIM

Kendi işini kuran ve nitelikli personele ihtiyacı olduğunu belirten Abdullah Kalalı ise, “Ben Malatyalıyım. 15 Temmuz gibi Türkiye için kötü bir günde işyerini açtım. Ama hayırlı devam eder inşallah. Daha önceleri havuz sektöründe çalışıyordum. O işe devam ederken KOSGEB’in hibe programlarını duydum. Battalgazi Belediyesi’nin girişimcilik kursu verdiğini internetten öğrendim. Hemen gidip bu girişimcilik kurslarına kayıt yaptırdım. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda verilen eğitim kurslarına katıldım. Eğitimler tamamlandıktan sonra belgemi aldım, müracaatımı yapıp hibemi aldım. İş yerimi açtım” dedi.

HABER MERKEZİ