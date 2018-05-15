Hem eğlendiler hem öğrendiler

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programlarda 2018 yılı itibariyle 15 okulda eğitim gören 1578 öğrenciye su ve çevre bilinci konulu etkinlikler düzenlendi.

SU TASARRUFU…

Skeçler ve kukla oyunlarıyla her geçen gün önemi artan su ile çevrenin korunması için yapılacak önlemler ve suyun tasarruflu kullanılması hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin de katılımının sağlandığı etkinlikte bilgi paylaşımı yapılarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü programlarına Malatya genelindeki ilkokullarda devam edecek.

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