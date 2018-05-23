Hem aile hekimleri hem de hastalar faydalanacak

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerindeki en büyük problemlerden biri olan aşırı hasta yoğunluğunu azaltmak için harekete geçmiş, acil durumlar veya kronik hastalıklar hariç, hastaların aile hekimine başvurmadan hastaneye gidilmemesi için çalışma başlatmıştı. Doktor gerek görürse, hastasını hastaneye sevk edecek bu düzenleme hakkında bilgiler veren Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, bundan böyle teşvikli sevk zincirinin geleceğini dile getirdi.

AİLE HEKİMİNE POZİTİF KATKI SAĞLAYACAK

Aile hekimine uğradıktan sonra 2’nci basamak hastanelere giden hastalardan katılım payının alınmayacağını ifade eden Doç. Dr. Bentli, “Zorunlu sevk zinciri olursa şu an için bizim aile hekimleri bunu kaldıramaz. Ama teşvikli dediğimiz şu anki gibi her şey devam edecek aile hekimine uğrayıp 2. basamağa giden hastalardan katılım payı alınmayacak. Alınan randevuyu bir vatandaş ile bir aile hekimi aynı sistemden yani MHRS’den alıyor. Randevu alma da aile hekimlerinin araya girmesiyle bir öncelik sağlanması dahi aile hekimlerinin hastası adına randevu alması çok iyi bir şeydir. Bunu bakanlık da istiyor. Çünkü hakikaten randevu almak için bilgisayarı kullanamayan, telefonu açamayan çok insan var. O bile faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bundan böyle aile hekimi randevu alırsa hastalar katılım payı ödemeyecek. Burada da çok fazla sevk eden aile hekimi negatif etkilenmeyecek. ama az miktarda sevk eden hekim belki kendisine pozitif bir katkı sağlayacak” diye konuştu.

HASTALAR UZMAN HEKİME GİTMEYİ TERCİH EDİYOR

Aile hekimlerinin günde 70-80 hastaya baktığını dile getiren Doç. Dr. Bentli, “Şu an merkezdeki aile hekimlerimiz günde ortalama 70-80 civarında hastaya bakıyor. İlçelerde belki bu rakam çok düşük ama belki bir hekimin 2 bin hastası olursa, popülasyon olursa, inşallah hekimlerimiz daha rahat olur diye bekliyoruz. Birçok hastamız aile hekimleri yerine doğrudan hastaneye uzman hekime gitmeyi tercih ediyorlar. Bazı hastalar bilinçli oluyor ve ben işimi aile hekimi ile göreyim diye aile hekimine gidiyor. Şu anda aile hekimlerinin laboratuarda faydalanma oranları neredeyse hastaneler ile aynı. Yüzde 90 seviyesine çıkmış durumda. Üniversiteyle aynı. aile hekimlerinin yüzde doksanı bunda tahlil ve tetkikler yapılıyor. Örneğin bir şeker hastasının biraz da kültürel seviyesi yüksekse kendi hastalığı ve takip ediyorsa çok rahat olarak aile hekiminden destek alabilir. 3 ayda bir gidip tahlillerini orada yaptırabilir” ifadelerini kullandı.