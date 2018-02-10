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HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ : 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, 1141 teröristin öldürüldüğünü açıklarken bir helikopterimizin de düşürüldüğünü bildirdi.

HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ : 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, 1141 teröristin öldürüldüğünü açıklarken bir helikopterimizin de düşürüldüğünü bildirdi.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 15:39
HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ : 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin istifasını bayrak değişimi olarak değerlendirdi. Nazım Hikmet'in Güneşi İçenlerin Türküsü şiirinden alıntı yapan Erdoğan, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Erdoğan, konuşması sırasında bin 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylerken, "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler" açıklamasını yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, “Atak helikopterimiz düştü, iki askerimiz şehit oldu. Dış müdahaleyle düştüğüne dair henüz bir delil yok” dedi. 

İHA

Son Güncelleme: 10.02.2018 17:25
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Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanBir Helikopterimizin De Düşürüldü
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