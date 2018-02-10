HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ : 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin istifasını bayrak değişimi olarak değerlendirdi. Nazım Hikmet'in Güneşi İçenlerin Türküsü şiirinden alıntı yapan Erdoğan, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Erdoğan, konuşması sırasında bin 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylerken, "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler" açıklamasını yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, “Atak helikopterimiz düştü, iki askerimiz şehit oldu. Dış müdahaleyle düştüğüne dair henüz bir delil yok” dedi.