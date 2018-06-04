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Hekimhanlılar iftar sofrasında buluştu

Hekimhan Belediyesi iftar yemeği verdi. İftara yaklaşık bin vatandaş katıldı. iftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, “Ramazan ayı herkesin bildiği gibi fakiri ve zengini, güçlü ile güçsüzü bir araya getiren önemli bir aydır” dedi.

Hekimhanlılar iftar sofrasında buluştu

Hekimhan Belediyesi iftar yemeği verdi. İftara yaklaşık bin vatandaş katıldı. iftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, “Ramazan ayı herkesin bildiği gibi fakiri ve zengini, güçlü ile güçsüzü bir araya getiren önemli bir aydır” dedi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:39
Hekimhanlılar iftar sofrasında buluştu

Tarihi Taşhan'da verilen iftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, “Bu güzel iftar akşamında, bu güzel mekânda, bizleri yalnız bırakmayıp, bu rahmet ayının feyzinden, bereketinden faydalanmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı ve bu iftar sofraları bizlerin bir araya gelmesine, kaynaşmasına, konuşmasına vesile oluyor ve dostluklarımız pekişiyor. Bu mübarek günler vesilesiyle yüce Allah’tan bu güzel birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Ramazan ayı herkesin bildiği gibi fakiri ve zengini, güçlü ile güçsüzü bir araya getiren önemli bir aydır. Buraya katılan bütün hemşerilerimize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ramazanınızı kutluyorum. Ramazan’ın ruhunu, sevgisini, paylaşımını, kin ve nefretten uzak herkesin birbirini kucaklamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İftar programına Hekimhan Kaymakam Vekili Reşit Özer Özdemir, Garnizon Komutanı Kd.Bçvş. Özgür Polat Yavuz, Cumhuriyet Savcıları Yunus Karagöz ve Çağrı Pektaş, Jandarma komutanı Kıdemli Üsteğmen Osman Öztürk, İlçe Müftüsü Necmi Ünsal, Siyasi Parti Başkanları, Hekimhan Madencilik Genel Müdürü Ramazan Çalışkan, Belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaHekimhanAliseydi MilliogullarıRamazan
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