İnönü Üniversitesi ve ilçe belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği Türk Halk Müziği konserlerinin sonuncusu Hekimhan ilçesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren konser halk tarafından büyük beğeni topladı.

Konser sonunda Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğlu, koro Şefi Dr.Sinan Haşhaş ve Konservatuvar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ünal İmik’e plaket takdim etti.

İHA