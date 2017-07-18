Açılış programına; Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğuları, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, Belediye Başkan Vekili Emin Kılıçaslan ve Başkan Yardımcısı Murat Karayazıcı, İlçe müftüsü Necmi Ünsal, SGK Müdürü Sadık Korkmaz ve CHP İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş katıldı.

BU TİP YERLERE İHTİYACIMIZ VAR

Açılış programında bir konuşma yapan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, "İnsan unsurunun gerekli bilgi ve donanıma sahip olmadığı, ahlaki ve manevi değerlere sahip olmadığı bir yerde sadece ekonomik yatırımlara değil, ilime ve bilime de yatırım yapılmalıdır. Ahlaki olarak kendisini geliştirmemiş, ailesine, küçüklerine, büyüklerine, topluma ve devletine vazifesi olmayan bir insanın hangi ilimden ve hangi eğitimle donanırsa donansın kimseye bir faydası olmaz. İşte bu insanlarımızı, çocuklarımızı ve gençlerimizi bahsettiğimiz noktaya getirebilmek için bu tip yerlere ihtiyacımız var” dedi.

OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRACAK

Kütüphanenin son derece modern bir şekilde donatıldığını aktaran Başkan Millioğulları, “Kütüphanemizde 7 bilgisayar, 11 tablet, bin basılı, 5 bin elektronik, 2 bin de sesli kitap bulunuyor. Ferah ders çalışma üniteleri, kitap kafe, bilgisayar odası, oyun odasının da yer aldığı kütüphanemizde 10 adet güncel dergi ile gazeteler de yer alacak. Tek kattan oluşan, üyelik sistemi ile hizmet verecek olan kütüphanemiz toplam 100 metrekare büyüklüğüne sahip. Burada hem kütüphane hem de etüt imkanını bir arada sunacağız. Açılışını yaptığımız kütüphanemizin hemşerilerimize okuma alışkanlığı kazandıracağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ