Hekimhan’ın büyük bir bölümü, hafta sonuna su kesintisi ile başladı. Cumartesi saat 10.00’da kesilen su için uyarı Sms’i Saat 10.20 de MASKİ’den geldi. Sms de 17.00 ye kadar su verilemeceği belirtildi. Arızanın yapılamadığı ikinci Sms ise 17.20’de geldi. Mesajda 23.00’e kadar arızanın giderileceği belirtildi. Sonuç olarak şuan itibariyle 50 saattir sular kesik.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin Büyükşehire bağlanması sebebiyle arızayı yapmak Malatya Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetleri MASKİ’nin görevi ama 2017 yılında MASKİ Hekimhan’da sınıf ta kaldı.

İlçe sakinlerinin tepkisine neden olan su kesintisi neticesinde bölge esnafı iş yapamamaktan yakınırken, vatandaşlar evlerinde tuvaletlerini kullanamadıklarını temizliklerini yapamadıklarını, ibadetlerini yapmak için bile su bulamadıklarını belirttiler. Arızanın yapılamamasına bir anlam veremeyen vatandaşlar ise sular gece gelmediği gibi sabah da yoktu ve akşam oldu hala yok. Bizlerde çareyi marketlerden su satın alarak bulduk. Yetkililerden bunun hesabı sorulmalı dediler.

HABER MERKEZİ