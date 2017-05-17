17 Mayıs 2017 Çarşamba

Hekimhan’da “Hayata Dokunuş”

Hayata Dokunuş üyeleri, kuruluş ve Genel Merkezleri olan Malatya'da, kentin 13 ilçesinde belirledikleri 15 okulun boya, tadilat, kırtasiye, öğrencilerin kişisel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir proje başlattı. İlk çalışmalarını Hekimhan’da Söğüt İlköğretim Okulu’nda yapan gençler, okula değişim ve yenilik getirdiler.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:27
Hekimhan’da “Hayata Dokunuş”

  40 gönüllü genci ile Hekimhan’a giden Hayata Dokunuş ekibi, okulun alçı, onarım, yenileme işlerini yaptı; okul eşyalarını, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladı. Gençler, eğitime verdikleri önemi bir kez daha gösterdi.

Sabah saatlerinde okula giden gençler, okulun iç ve dış cephe boylarını, tadilatını, alçısını ve diğer bütün ihtiyaçlarını titizlikle toparladı, akşam saatlerinde okulun her bir noktasındaki değişimi gözler önüne serdi.

BİZİM AMACIMIZ MAĞDURİYETİ ENGELLEMEK
  Hayata Dokunuş Genel Başkanı Ali Morel, "Bizim amacımız mağduriyeti engellemek. Eğitim bizim için çok önemli bir nokta. Bizler birlik ve beraberlik ile elimizden gelenin en iyisini yapmaya söz vermiş olan gençleriz. Gelecek nesile ışık olmak, örnek olmak istiyoruz ve onlara da gönül kazanmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu empoze etmek istiyoruz. Önemli olan bugün burada bu işi yapmamız. Göz göre göre eğitim hayatında elde olmayan sebeplerden ötürü aksama ve zorluk yaşayan küçük kardeşlerimizin artık daha güzel bir ortamda, daha rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmesini istiyoruz. Biliyorum ki gençlik iyiye gidiyor ve daha da iyi ye gidecek" dedi.

PLAKET TAKDİMİ
  Hekimhan halkı, okulun öğretmeni, Söğüt Köyü Muhtarı ise teşekkürlerini dile getirdiler. Hayata Dokunuş Genel Başkanı Ali Morel'e Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek tarafından plaket takdim edildi. 







SELAHATTİN BAYRAK
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