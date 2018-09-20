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Hekimhan’da Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü Hekimhan ilçesinde de düzenlenen tören ile kutlandı.

Hekimhan’da Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü Hekimhan ilçesinde de düzenlenen tören ile kutlandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:16
Hekimhan’da Gaziler Günü

Hekimhan Atatürk Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Programa, Hekimhan Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Özgür Polat Yavuz, gaziler, askerler, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Özgür Polat Yavuz, günün önlemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Törenin ardından Kaymakamlığa geçen Gaziler ve konuklar burada ilçe kaymakamı Özdemir ile bir süre görüştü. (İHA)

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