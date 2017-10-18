Malatya merkez dahil ilçelerde yaşayan engelli vatandaşların problemi bir türlü bitmek bilmiyor. Kaldırımdan tutun da toplu taşıma araçlarında yer alan problemler nedeniyle bir türlü sosyal yaşama adapte olamayan engelliler sorunlarını çözecek birilerini bekliyor. Özellikle Hekimhan ilçesinde yaşayan ve birçok problemlerle karşı karşı kalan engelliler kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Hekimhan’da yaşayan ve sorunlarını BUSABAH’a anlatan 49 yaşındaki Razi Göçer isimli ortopedik engelli önemli açıklamalarda bulundu.

Hekimhan’da engelli olmanın çok zor olduğunu dile getiren Göçer, çünkü ilçede engellilerin yararına hiçbir şeyin yapılmadığını savundu.

GİDECEĞİMİZ BİR LAVABO YOK!

4 yıldan bu yana sorunlarını dilekçe halinde yetkililere bildirdiğini ileri süren Göçer, “Hatta ben Hekimhan merkezde engellilerin rahatlıkla kullanabileceği bir lavabo, tuvalet konusunu da dile getirdim. Ve bunu 4 yıldan bu yana yazılı dilekçelerle yetkililere bildiriyorum. Özellikle tuvalet ve lavabo için. Kadın olan engelli vatandaşlar için lavabo var ama erkekler engelliler için yok. Gideceğimiz bir lavabo yok. Engelliler için bir lavabo yeri gösterdiler ancak oraya da giremiyoruz. Araçlarımız dönemiyor. Onu da kaymakamlık ve belediyeye söyledim. Bir şey yapılmadı. Ben 10 yıldır tekerlekli sandalyedeyim ve isteğimizi yerine getirmediler” ifadelerini kullandı.

ARAÇ TUTUP MALATYA’YA GİDİYORUZ

Lavabo dışında başka problemleri olduğunu da kaydeden Göçer, şunları ifade etti:

“Ayrıca lavabo ve tuvalet problemimiz dışında başka problemlerimiz de var. Yol, kaldırım yok. Malatya merkeze gitmek istesek engelli vatandaşların Malatya merkeze gidebileceği bir toplu taşıma otobüsü yok. Burada şahıs araçları var. Belediyeye özgü bu tür araçlar yok. Kendi imkanlarımızla araç tutup Malatya’ya gidiyoruz. Engellilere yönelik Hekimhan’da bir destek veya bir yardım yok. Biz engelli vatandaşların rahatlıkla Malatya merkeze gidebileceği bir araç da istiyoruz. Hekimhan’da tekerlekli sandalyeli olarak 17 engelli var ama genel olarak Hekimhan’da yaklaşık 200 engelli vatandaşımız var. Bu engellilerimizin de çok problemi var ancak en çok da tekerlekli sandalyede olan engellilerin sorunları daha çok. Bizler Malatya Büyükşehir Belediyesine, siyasilerimizi durumuzla ilgili problemimizi söyledik, onlar da yerel yönetimin ilgilenmesi gerektiğini ifade ettiler. Ben engelli vatandaşlarımızın adına da dilekçe yazdım, 10-15 kişinin imzasını da aldım, müracaat ettim yine de olmadı.”

MUTLU SARIGÜL