Hekimhan’ın Cecimli, Mişevge, Gelengeç mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda, yol genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Alholar, Dumlupınar, Kurşunlu bağlantı yolunda ise asfalt öncesi stabilize yol çalışması yapıyor.

10 kilometre uzunluğundaki Cecimli, Mişevge, Gelengeç grup yolunu 3 metre genişlikten 8 metre genişliğine çıkaran belediye, yolda altyapı ve stabilize çalışmaları yapıyor.

YAPILAN YOL ASFALTA HAZIR

Geçtiğimiz yıl genişletmesi yapılan ve 8 metre genişliğine çıkarılan Alholar, Dumlupınar, Kurşunlu yolunda ise stabilize çalışmaları tamamlandı. Asfalta hazır hale getirilen yol, gelecek yıl asfaltlanacak.

Yapılan yol çalışmalarını değerlendiren Kurşunlu Mahalle Muhtarı Hüseyin Gider, Hekimhan bölgesine Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük hizmetlerin yapıldığını söyledi. İçme suyu, kanalizasyon ve yol gibi temel sorunlarının çözüldüğüne dikkat çeken Gider, “Birkaç küçük ihtiyacımız haricinde acil olan bütün sorunlarımız çözüldü. Grup yolumuzda bir araç zorla geçiyordu. Bağlantı yolumuzun da bu yoldan farkı yoktu. Grup yolumuzdan şuan 3 tane araç yan yana geçebiliyor. 2 yolun da altyapıları büyük oranda tamamlandı” diye konuştu ve çalışmaların yapılmasına öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’la Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

HABER MERKEZİ