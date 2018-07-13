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Hekimhan’a 35 milyonluk bir katkı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Hekimhan'ı ziyaret ederek, tamamlanan çalışmaları inceledi. Mumcu, “Hekimhan’a yaklaşık 35 milyonluk bir katkı sunduk” dedi.

Hekimhan’a 35 milyonluk bir katkı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Hekimhan'ı ziyaret ederek, tamamlanan çalışmaları inceledi. Mumcu, “Hekimhan’a yaklaşık 35 milyonluk bir katkı sunduk” dedi.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:09
Hekimhan’a 35 milyonluk bir katkı

Çalışmaları yerinde inceledikten sonra açıklama yapan Mumcu: “Yaklaşık bin 700 kilometrekarelik yüzölçümüyle Hekimhan, Malatya’mızın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerimizden biri. MASKİ olarak son 3 yılda Hekimhan’a yaklaşık 35 milyonluk bir katkı sunduk. İlçe genelinde yaklaşık 30 milyon lira maliyetinde 292 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı yatırımını tamamladık. Bu yatırımın 19 milyonluk kısmı olan160 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını ilçe merkezine kazandırdık. DAP kapsamında yaklaşık 4.5 milyon TL değerinde44 kilometre tarımsal sulama kanalı inşa ettik. Görev alanımızda olmamasına rağmen Büyükşehir Belediyemiz üzerinden DAP Erzurum’a müracaatımızla aldığımız sulama borularını Hekimhan’a inşa ederek, tarımla uğraşan vatandaşlarımıza kolaylık sağladık” ifadelerini kaydetti.

ZOR BİR ÇALIŞMA ALANI

Mumcu, “Bunların haricinde rutin işlerimiz devam ediyor. İlçemizin çevre mahallelerinde1.2 milyon TL değerinde; 2 bin 440 metrelik içmesuyu şebeke hattı, depo ve fosseptik yapımı çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor.İlçe merkezinde proje dışı kalmış Karşıyaka ve Turgut Özal mahallesinin ortasından geçen DSİ’ye ait dere yatağı alanını gezdik. Yaklaşık 100’e yakın hanenin kanalizasyon hattı talebi proje dışında kaldığı için çok zor bir çalışma alanı.  Orayı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini merkezdeki mahallelerimize kanalizasyon atıksuyunda nasıl yardımcı olacağımızı yerinde gördük. Orayı projelendireceğiz” şeklinde konuştu. ( busabahmalatya.com )

               

HABER MERKEZİ

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HekimhanMASKİErtan MumcuSu Ve Kanalizasyon IdaresiTarımAlt Yapı
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