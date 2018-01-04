MASKİ, Hasançelebi, Çulhalı ve Midam mahallelerinde 10 bin 700 metrelik içm esuyu altyapısı inşa ederek mahalle sakinlerini içme suyuna kavuşturdu.

MUHTARLAR KONUŞTU

Hasan Çelebi Mahalle Muhtarı Ali İhsan Durak, “MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemizde 4 bin metrelik içme suyu altyapısını inşa etti. Vatandaşlarımızı içme suyuna kavuşturdu. Mahallemde yapılan çalışmalar için MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ederim” dedi.

Çulhalı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yüce, “Çulhalı Mahallesi Eskikent Sokak’ta içme suyumuz yoktu. MASKİ Genel Müdürlüğüne talepte bulunduk. Eskikent Sokak’ta 4 bin metrelik içme suyu altyapı çalışması yapıldı. Vatandaşlarımız içme suyuna kavuştu. Karakısık Sokak’ın içme suyu yetersizdi. Bu sokakta drenaj çalışmaları yapıldı. İçme suyu sıkıntısı çözüme kavuştu. Yapılan çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ederim” ifadelerini kaydetti.

“10 BİN 700 METRE İÇMESUYU HATTI İNŞA EDİLDİ”

Malatya’nın merkez ve ilçelerinde ihtiyaç doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir de, “Hekimhan ilçesi Hasançelebi, Çulhalı ve Midam mahallelerinde içme suyu altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Midam Mahallesi’nde 2 bin 700 metrelik içme suyu hat çalışması gerçekleştirdik. Böylelikle 3 mahallemize toplamda 10 bin 700 metrelik içme suyu altyapı çalışması yaptık. Mahallelerde var olan su sıkıntısını çözerek vatandaşlarımızı su ile buluşturduk. Malatya merkez ilçe ve mahallelerinin içme suyu altyapısını yeniden inşa ediyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

HABER MERKEZİ