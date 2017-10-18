Malatya Büyükşehir Belediyesi Hekimhan ilçe merkezinde asfaltlama çalışmaları yapıyor.
16 Ekim 2017 Pazartesi 16:38
MASKİ tarafından Hekimhan ilçe merkezinde yapılan içmesuyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda, Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışmalarına başlandı. Sorumlu olduğu caddeleri bir bir asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi şuana kadar Hekimhan merkezde 3 kilometre sıcak asfalt serimi yaptı.
Toplamda 6 kilometreye yakın asfaltlama çalışması yapacak olan Büyükşehir Belediyesi Hekimhan ilçesinde Sadullah Bilgin, İstasyon, Hasan Lüleci caddeleri ile Darende-Hekimhan yollarını asfaltladı. Ali İhsan Yazgan, Sivas ve Sanayi Caddeleri de çalışmalar kapsamında asfaltlanacak. Kış ayları gelmeden Hekimhan’da sorumlu olduğu caddeleri asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan ilçesinde 14 kilometre uzunluğundaki Köylüköyü-Karslar grup yolunu genişletip, stabilize yol çalışmalarını tamamlarken, 17 kilometre uzunluğundaki Davukuyu-Bahçedamı grup yolunun 7 kilometresinde de genişletme çalışmalarını tamamladı.
Yapılan asfalt çalışmalarını değerlendiren Hekimhanlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler. İlçe merkezinde altyapı çalışmaları yapıldığını belirten vatandaşlar, “Hekimhan ilçemizin altyapısı baştan aşağı yenilendi, şuan da ise asfalt çalışmaları yapılıyor. Caddelerimiz temiz bir görünüme kavuşuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
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