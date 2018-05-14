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Hekimhan'da Anneler Günü kutlandı

Hekimhan Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi. 

Hekimhan'da Anneler Günü kutlandı

Hekimhan Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi. 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:56
Hekimhan'da Anneler Günü kutlandı

Tarihi Taşhan’da düzenlenen programa bin 500 davetli katıldı. Katılımcılara Anneler Günü anısına hediyeler dağıtıldı. Programın açılış konuşmasını Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları‘nın eşi Pakize Millioğulları yaptı. Pakize Millioğulları, annelerin merhameti, çileyi, sabrı ve fedakarlığı aşk haline getirmiş yüce varlıklar olduğunu söyledi. Son olarak konuşma yapan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ise “Annelerimizin bizlere aşıladığı insani değerler, bir ömür boyu yol göstericimiz olmaktadır. Annelerimizi yılın bir günü değil, onları her gün mutlu etmek, ilgilenmek birinci görevimiz olmalıdır. Hayata gözümüzü açtığımız andan itibaren, karşılıksız emek ve inanılmaz fedakarlıklarıyla, yaşamımızı şekillendiren, dünyamızı zenginleştiren, hayat boyu yol göstericimiz, koruyucumuz, en büyük destekçimiz annelerimiz sevgilerin en yücesine, mutlulukların en güzeline layıktır. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Programda 10 Ekim’de Ankara’da düzenlenen canlı bomba saldırısında şehit olan Hekimhanlı Ata Önder Atabay ve Mehmet Ali Kılıç ailelerine hediye verildi. 
Program müzik dinletisi ve yemek ikramının ardından sona erdi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ANNELER GÜNÜMalatyaHekimhan
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