Hekimhan susuzlukla karşı karşıya kalırken, Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, yetkililerin gerekli önlemeleri almasını istedi. Yaptığı açıklamayla son zamanlarda yaşanan yağışların susuzluk için geçici bir çözüm olduğunu ifade eden Başkan Parmaksız, çiftçilerin sıkıntılarını dile getirdi.

AĞAÇLARIMIZDA ÇOK BÜYÜK ZARAR VAR

Hekimhan’a ceviz için patent alacaklarını ve bunun da son aşamada olduğunu söyleyen Parmaksız, “Ancak cevizlerimizi kış vurdu. Bazı bölgelerimizde yeni yeni yaprak açmaya başladı. Kıştan dolayı yandı. En son 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece ekstra bir don oldu bu da kayısıları yaktı. Yüksek yerlerimizde olan kayısılarımız yüzde 50’sini dolu vurdu. Zaten Malatya kayısısının yüzde 11’ini karşılayan Hekimhan yüzde 11’ini değil yüzde 5’ini ancak karşılayabilir. Ağaçlara meyve yok. Artı Şubat ayında da bir gece bir kar yağdı, tüm ağaçlarımızın dalı zarar gördü. Kayısı ağaçlarımızda çok büyük zarar var. Vatandaşlar, şubat ayında kırılan ağaçlarını şu aylarda bile halen temizliyor. Kayısıda olsun hububatta olsun Hekimhan çiftçisi mağdur. Artı, Hekimhan olarak bizim su sıkıntımızda var. Yetkililerin bu konular üzerine durmasını önemle rica ederiz” diye konuştu.

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