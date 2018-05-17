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Hekimhan çiftçisi mağdur

Hekimhan çiftçisinin mağdur olduğunu ileri süren ve Malatya kayısısının yüzde 11’ini karşılayan Hekimhan’ın bu yıl ancak yüzde 5’ini karşılayabileceğini dile getiren Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, su sıkıntıları olduğunu ve yetkilerden bu konuda bir ön çalışma yapmalarını istedi.

Hekimhan çiftçisi mağdur

Hekimhan çiftçisinin mağdur olduğunu ileri süren ve Malatya kayısısının yüzde 11’ini karşılayan Hekimhan’ın bu yıl ancak yüzde 5’ini karşılayabileceğini dile getiren Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, su sıkıntıları olduğunu ve yetkilerden bu konuda bir ön çalışma yapmalarını istedi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:17
Hekimhan çiftçisi mağdur

Hekimhan susuzlukla karşı karşıya kalırken, Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, yetkililerin gerekli önlemeleri almasını istedi. Yaptığı açıklamayla son zamanlarda yaşanan yağışların susuzluk için geçici bir çözüm olduğunu ifade eden Başkan Parmaksız, çiftçilerin sıkıntılarını dile getirdi.

AĞAÇLARIMIZDA ÇOK BÜYÜK ZARAR VAR

Hekimhan’a ceviz için patent alacaklarını ve bunun da son aşamada olduğunu söyleyen Parmaksız, “Ancak cevizlerimizi kış vurdu. Bazı bölgelerimizde yeni yeni yaprak açmaya başladı. Kıştan dolayı yandı. En son 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece ekstra bir don oldu bu da kayısıları yaktı. Yüksek yerlerimizde olan kayısılarımız yüzde 50’sini dolu vurdu. Zaten Malatya kayısısının yüzde 11’ini karşılayan Hekimhan yüzde 11’ini değil yüzde 5’ini ancak karşılayabilir. Ağaçlara meyve yok. Artı Şubat ayında da bir gece bir kar yağdı, tüm ağaçlarımızın dalı zarar gördü. Kayısı ağaçlarımızda çok büyük zarar var. Vatandaşlar,  şubat ayında kırılan ağaçlarını şu aylarda bile halen temizliyor. Kayısıda olsun hububatta olsun Hekimhan çiftçisi mağdur. Artı, Hekimhan olarak bizim su sıkıntımızda var. Yetkililerin bu konular üzerine durmasını önemle rica ederiz” diye konuştu.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHekimhançiftçiSu Sıkıntısı
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