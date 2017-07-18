18 Temmuz 2017 Salı

Hekimhan cevizi için de Tescil başvurusu yapılacak

Aroması, yağ oranı, içinin beyazlığıyla Hekimhan cevizinin farklı bir yapısı olduğunu ve en iyi cevizin Hekimhan’da üretildiğini dile getiren Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, “Onun için artık Hekimhan cevizinin de coğrafi işaret belgesini alması lazım. Bu konuda başvurumuzu yapacağız” dedi.

18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Hekimhan cevizi için de Tescil başvurusu yapılacak

Kayısının Avrupa’da Coğrafi İşaret Tescil Belgesini alması ve Arapgir reyhanı için Türkiye Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ne başvurulmasından sonra Hekimhan Belediyesi de, meşhur Hekimhan cevizi için Türkiye Coğrafi İşaret Tescil belgesi için harekete geçti. BUSABAH’a konuşarak ceviz hasadından sonra gerekli olan belgelerle birlikte başvuru yapacaklarını açıklayan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve dünyada kayısının başkentinin Malatya olarak bilindiğini ifade eden Başkan Millioğulları, bunun da coğrafi işaret tescil belgesiyle onaylandığını söyledi.

CEVİZ DİKİMİ YAYGINLAŞTI

En iyi cevizi de Hekimhan’ın ürettiğini dile getiren Başkan Millioğulları, şunları kaydetti:

“Kayısının Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile tescillenmesini geçen hafta Avrupa Birliği ve Tarım Bakanlığı bunu sonuçlandırdı. Umarım ki, Hekimhan olarak ceviz için de böyle bir tescil belgesi alırız. Biliyorsunuz en iyi cevizi Hekimhan üretmekte. Gerçekten aroması farklı, yağ oranıyla, içinin beyazlığıyla Hekimhan cevizinin farklı bir yapısı var. Başka yerlerin cevizleri var ki, alıyorsunuz, kırıyorsunuz, kurutuyorsunuz hemen içi siyahlaşıyor. Bizim Hekimhan cevizimiz ise bembeyaz. Yumurta gibi oluyor, bastırdığınız zaman hemen kırılıyor. Oldukça lezzetli. Onun için artık Hekimhan cevizinin de coğrafi işaret belgesini alması lazım. Bu konuda başvurumuzu yapacağız. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzle, yetkililerle görüşüp bunu gerçekleştireceğiz. Bu yıl ceviz rekoltemiz iyi olacak. Çok iyi bir rekolte bekliyoruz. Artık bahçe içerisinde kapama ekim dediğimiz ceviz dikimi yaygınlaştı. Cevizler eskiden dere kenarlarında ve bahçe etrafında olurdu. Şimdi ise kayısı gibi kapama usulü ceviz dikimi bayağı hızlandı. Artık Hekimhan’da cevize yönelmeler fazlalaştı.”

CEVİZ FİYATLARI BU YIL NORMAL OLACAK

Cevizin yaygınlaştırılması için yetkililerden destek beklediklerini ifade eden Başkan Millioğulları, “Cevizlerin hasat zamanı eylül ayının sonlarına doğru oluyor. Biz yetkililerle görüşüp örnekleriyle birlikte başvurumuzu yapacağız. Zannedersem bu da hasat mevsiminde olur. Bu yıl ceviz rekoltemiz iyi. Fiyatlar ise yine normal olur. Biliyorsunuz rekoltenin az olduğu zaman ürünler pahalı, rekolteniz çok olduğu zamanda fiyatlar daha normal oluyor. Normalde Hekimhan cevizi teneke ile veriliyor. Bir teneke cevizde de 8 kilogram kabuklu ceviz oluyor. Bu da geçen yıl 150 TL civarındaydı. Bu yılda bir teneke ceviz 175 TL’ye çıkabilir. Bu da rekolteye bağlı. Biz cevizin patentine başvurmuştuk, bu alınacak. Umarım ki, Hekimhan cevizi üretim tesisleri kurup, her yere yaygınlaştırmak istiyoruz. Özellikle bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkililerinden büyük destek istiyoruz” şeklinde konuştu. 

MUTLU SARIGÜL

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