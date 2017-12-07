07 Aralık 2017 Perşembe

Hekimhan Belediyesi son Meclis toplantısını yaptı

Hekimhan Belediyesi, Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısını yaparak, 2017’nin son toplantısını geride bıraktı.

07 Aralık 2017 Perşembe 11:44
Hekimhan Belediyesi son Meclis toplantısını yaptı

  Hekimhan Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’nın başkanlığında yapılan yılın son Meclis toplantısında 11 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda ilk olarak Mülkiyeti Belediye’ye ait ilçemiz Taşbaşı Mahalle 507 ada 1 nolu parselde bulunan 8 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın satış konusu görüşüldü.

Mülkiyeti Belediye’ye ait Yeni Mahalle, 24 ada 196 parselde kayıtlı taşınmazın İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapıla bilmesi için tahsis edilmesi görüşüldü. Mülkiyeti Belediye’ye ait ilçemiz Karşıyaka Mahalle, 382 ada 28-29-30 parsellerde kayıtlı bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın satış konusu görüşüldü.

ENCÜMENE YETKİ VERİLDİ
  Son olarak Belediye’ye ait araçlardan ikisinin satış konusu görüşülerek yapılan oylamada satış ile ilgili olarak oy çokluğu ile Belediye encümenine yetki verildi. Daha sonra Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının sonunda kısa bir konuşma yapan Başkan Millioğulları “2017 yılının son Meclis toplantısını yapmış bulunuyoruz. Almış olduğumuz tüm kararlar ilçemize inşallah hayırlı uğurlu olsun. 2018 yılında da hep birlikte hem Hekimhan’ın gelişmesi hem de güzel bir şehir oluşması nedeniyle alacağımız kararlarında ilçemize hayırlı olmasını diyorum” dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahHekimhan BelediyesiMeclis Toplantısı

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