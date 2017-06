Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının sonucunu değerlendirdi. Sınavdan Malatya’nın başarı ortalamasını da açıklayan Tatlı, önemli açıklamalarda bulundu.

Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş Sınavından önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılına başlarken ilçe müdürleriyle bir araya geldiklerini dile getiren Tatlı, yaptıkları toplantıda sınav için 70 puan hedef belirlediklerini söyledi.

ÖĞRETMEN VE İDARECİLERLE SIK SIK GÖRÜŞÜLDÜ

TEOG için 70 puan hedefini koyduklarını dile getiren Tatlı, “2015-2016 yılında bizim 63,14 puanımız vardı. Bunun üzerine biz 70 puan hedefi ortaya koyduk. 70 puan hedefine ulaşmak için herkes çalışsın diye bir karar aldık. Bunun için ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. 70 puan kolay alınabilecek bir puan değil. Bunun bilincinde ve farkındaydık. Okullarımızı bu çerçevede motive ettik ekibimizi kurduk. Öğretmenlerimizle, okul yöneticilerimiz sık sık görüştük. Toplantılar yapmak için okullara gittik. Okullarda sorunları yerinde gördük, inceledik. ‘Sıkıntılarımız, başarıyı olumsuz etkileyen unsurlar nelerdir? Motive olmadaki sıkıntılar hangi noktalardır? Velinin öğrenci ile diyalogu nedir? Bunu nasıl daha verimli hale getirebiliriz?’ diye çalışmalar yürüttük. Bunların tamamını 2 proje altında kurguladık” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARLA BİREBİR İLGİLENDİLER

Projeleri de anlatan Tatlı, “Bunun sonrasında 2 projeyi geliştirdik. Projenin birisi ‘Öğrenci Koçluğu’ projesi, diğeri de ‘Birlikte Başaralım’ projesiydi. Bütün yaptığımız çalışmaların aylık göstergelerini aldık. Süreci, sürekli günlük, haftalık ve ay ay takip ettik. İlk TEOG sınavında aşağı yukarı hedeflediğimiz noktaya geldiğimizi gördük. İkinci sınavda ise hedefimiz 70 puandı. Ama sınavda çocukların birebir işlediği konulardan sorulması ve iyi çalışan çocukların da başarılı olmasından kaynaklı olarak birçok öğrencimiz yüksek puan aldı. İlimizde 300 civarında 120 net yapan çocuğumuz oldu. 302 tane 119 net, 118 tane de 115 net yapan öğrencilerimi oldu ve ciddi anlamda çocuklarımız başarı gösterdiler. Çocuklarımız çok çalıştıran öğretmenlerimiz hem destekleme kurslarında hem de destekleme kurslarının dışında zaman buldukça çocuklarla bir araya geldiler. Değerlendirme yaparken sadece akademik yönüyle değil, birçok yönden çocuklarla birebir ilgilendiler. Bunu da özellikle ikinci dönemde bir projeye dahil ettik. ‘Ben Buradayım’ diye bir proje geliştirdik. Proje kapsamında çocuklarımızın sanatsal, sportif, kültürel etkinliklere katılmalarını sağlayarak ders çalıştıkları zaman oluşan stresi de dağıtmayı amaçladık. Geldiğimiz sonuçta elimizde biz 70 puan hedefi koymuştuk 71.95’lik bir puan tablosu yakaladık. Bu ciddi bir orandır” ifadelerini kullandı

BAZEN VİRGÜLDEN SONRAKİ RAKAM DA SIRALAMAYI ETKİLİYOR

Bu başarıdaki öğretmen ve öğrencilerin gayretlerinden bahseden Tatlı, “Burada asıl olan önemli olan şudur: Bir hedef koyarsınız, o hedef doğrultusunda planlı programlı bir şekilde çalışıp bir ekip anlayışı içerisinde başarılı olursunuz. Malatya’da da bizler Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bütün bileşenleri ile Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçişle alakalı kendimize bir hedef koyduk. Bu hedefe ulaşmak için de bir planlama yaptık. Projeye planlı bir şekilde çalıştık, öğretmenlerimizin kendi zamanlarından, kendi ailelerinden fedakarlık yaparak, öğrencilerimizle çalışarak ve öğrencilerimizin de gayretleriyle, kendilerine olan güvenleri ile 71.95 oranında puan aldık. Sıralama sınavlarının yapıldığı bir yerde ebetteki bir birinci olacaktır. Bir de sonuncu olacaktır. Birinci ile sonuncu arasında bazen minimal düzeyde puan farkları olabilmektedir. 10 ile 1 arasında sıralama yaptığınız da, bazen virgülden sonra gelen rakamlar da sıralamayı etkilemektedir” diye konuştu.

DESTEK OLMAYI AMAÇ EDİNDİK

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bakış açılarını da dile getiren Tatlı, şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim bakış açımız şu: Her bir öğrencinin kendi potansiyelini biraz daha geliştirmek. Biz bunu yaptığımız takdirde hedefimize ulaşırız. Çocuğun bir potansiyeli var. Birincisi çocuğun potansiyelini geliştirebilmesi için kendisine destek olmayı amaç edindik. Her bir öğrenciyi her gün biraz daha ileriye götürmemiz oranında başarılı olduk. Sıralama bizim için çok fazla önem arz etmiyor. Sıralama yaparken Türkiye'de 81 il var bu 81 ilin öğrenci sayısı, eğitim altyapısı, materyal erişimi, öğrencilerin davranışları, öğretmen ve aile ortamındaki durumları gibi etmenleri dikkate aldığımız zaman laboratuar ortamı gibi çok steril bir ortamda çalışmıyoruz. Burada o yüzden sıralama çok fazla önem arz etmiyor. Bu benim kanaatim. Ama öğrencilerimizin her gün üzerine koyarak ileriye doğru gittiğini görünce bu işi başaracağımıza inandık. Bugüne nazaran yarını daha iyi hale getirmek için çalışmalı. Biz ilin ve Türkiye ortalamasının altında olan okul yöneticileri ile zümre toplantıları yaptığımızda şunları söylemedik. Niye A okulu şu kadar puan aldı da siz niye bu kadar puan aldınız? Buraya kadar geldik şu anda bizim için bu okullarımızın biraz daha geliştirmesini ihtiyaç var. Bütün çocuklarımız aynı değil. Bundan sonra biz bazı çocuklarımıza yıllar veririz. 3 soru 4 soru net yaptırırız. Bazılarını da birazcık destek, birazcık bilgi, birazcık kendine güven duymasını sağlayacak ortam verince, bir bakarsınız çocuk çiçek gibi açılmış. Biz bunu yaptık. Bunun neticesinde de hedeflediğimiz amaca ulaştık.”

AYRIMIMIZ YOK

Devlet okulu ile temel liselerin başarı durumunu kıyaslayan Tatlı, “Bizim için devlet okulu ve diğerleri okullar diye bir ayrımımız yok. Bütün okullarımız bizim nazarımızda aynı. Çünkü başarı, çalışan bir ekiple gelir. Bu ekip sadece öğretmen değil, sadece yönetici değil, bu ekip veliler, öğretmen, öğrenciler, çevre, okuldaki kantin işletmecisi ve servis taşıyıcısıdır. Başarı kıyaslaması yapabilmemiz için liselerin köklü olması gerekir. Bir bebek mi daha iyi koşar, 20 yaşındaki genç mi daha iyi koşar gibi düşünmek lazım. Dolayısıyla bizim kıyas yaparken denk kurumlar veya denkler arasında bir kıyaslama yapmamız gerekiyor” dedi.







MUTLU SARIGÜL