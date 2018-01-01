Malatya’ya bir dizi program için gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Önder İmam Hatipler Derneği İl Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu kahvaltı programına katıldı. Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra programa Vali Ali Kaban, Önder İmam Hatipler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, STK temsilcileri katıldı.

Kahvaltıdan önce ilk konuşmayı Önder İmam Hatipler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu yaptı. Malatya İmam Hatip Mezunu olduğunu hatırlatan Bekiroğlu, Önder Genel Başkanı sıfatıyla bütün Anadolu’yu gezdiklerini söyledi.

Paydaşlarla birlikte hareket etmeyi önemsediklerini belirten Bekiroğlu, “Yurtdışında da 42 imam hatip okulumuz var. İmam hatiplilere yönelik çalışma yürüten bir derneğiz. Bütün bu çalışmaları yürütürken paydaşlarla birlikte hareket etmeyi çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

İSTİŞAREDEN BEREKET DOĞAR

Yapılan çalışmaların nesiller için olduğunu ifade eden Vali Ali Kaban da “İstişareden hakikaten bereket doğuyor. Bu istişaren gördüm ki platformumuzun birikmiş yaklaşık 30’a yakın sorunu problemi masaya yatırıldı. Çok güzel teklifler geldi, çok güzel önerilerin neticeleri geldi ben bu anlamda artık günümüzün ve geleceğin değerler üzerine kurulu bir zaman dilimi olduğunu gözeterek bu tip çalışmaları yapan bütün taraflara teşekkürü borç biliyorum. Çünkü yapılan çalışmalar bizim ve neslimiz içindir” diye konuştu.

2018 BÜTÇESİNİ MECLİSTEN GEÇİRDİK

Son olarak söz alan ve AK Parti iktidarıyla birlikte imam hatiplere yapılan destek ve yatırımların ele alındığını dile getiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, “Her bütçede olduğu gibi Hükümet olarak en büyük bütçe payını eğitime ayırıyoruz. Geçen de ifade edildi, bizim son milli eğitim bütçemiz 2002'deki bütün hükümetin bütçesine denk gelecek kadar meblağ olarak yüksekti. Hedefimiz artık sınıflarda tekli eğitime geçmek. Sınıfları 19-20 kişinin eğitim gördüğü alanlar haline getirmek. Baktığımız zaman Malatya şanslı illerimizden birisi okul ihtiyaçlarımız diğer illere baktığımızda çok güzel düzeyde” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, imam hatip okullarının sayılarının artması gerektiğini ve İmam hatiplerin hayatın her alanındaki eğitime katkı verecek altyapısının olduğunu bildiklerini dile getirerek, “Eğitimcilerimizin, özellikle o okullarda görev yapan arkadaşlarımızın farklı bir hassasiyetle öğrencilerimize yaklaşıp geleceğin nesillerini inşa etmeleri lazım. Elbette eğitimde öğretmenler çok önemli, her gruptaki öğretmenlerimiz çok önemli. Ama derdi olan öğretmenlerin yetiştireceği çocuklarla Türkiye hızlı bir şekilde gelişecek, dönüşecek, değişecek ve dünyada hak ettiği yeri almış olacak” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL