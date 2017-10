Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci AK Parti Battalgazi İlçe Kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, “ Malatya teşkilatımıza kim ne derse desin, hangi yaftayı yapıştırmayı kalkışırlarsa kalkışsınlar Malatya teşkilatımız dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Malatya teşkilatı oyunlara gelmez, Malatya teşkilatı fitnelere gelmez, Malatya teşkilatı adam gibi adam liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 'ın arkasında durur ve siyaset yapar. Bu ümmet için siyaset yapar, mazlumlar için siyaset yapar, mağdurlar ve dezavantajlar için siyaset yapar. En önemlisi de bu millet için siyaset yapar. Dolayısıyla birilerinin iftiralarına bakmayın. Onlar hep siyaseti itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Onlar siyaseti itibarsızlaştırarak güç kazanacağını ve güç devşireceğini zannettiler. Oysa biz siyasette iki şeye dayanırız: halka ve Hak'ka dayanırız. Onun dışındaki hiçbir güce itibar etmeyiz. Çünkü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bu teşkilatlara bunu öğretti. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Biz bu millete birinci sınıf hizmet etmek için bütün teşkilatlar olarak hazırız" ifadelerini kullandı.Bakan Tüfenkci, AK Parti olarak Türkiye’yi her alanda 3 kat büyüttüklerini aktararak, "Milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolarlara getirdik, hedefimiz milli geliri daha da arttırmak. Türkiye Cumhuriyeti olarak 5’in üzerinde bir büyüme ile bütün herkese cevap vereceğiz ve bu büyümeyi kalıcı hale getirmek için de orta vadede almış olduğunuz tedbir ve teşviklerle her yıl 5.5 üzerinde bu ülkeyi inşallah büyüteceğiz. Çünkü biz her yıl 1 milyon insana iş ve aşk bulmak zorundayız” diye konuştu.Konuşmaların ardından AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.AK Parti Kale İlçe Kongresine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin,