Sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla düzenlenen Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında dün Malatya’da bisiklet turu ve yürüyüş düzenledi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nin karşısında başlayan ve Malatya Polisevi’nin önünde sona eren etkinliğe Malatya İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Muhammed Duran, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Kesriklioğlu, sağlık çalışanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Malatya İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, Sağlık Bakanlığı-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla yıl boyunca sağlıkla ilgili farklı gün ve haftalarda özel organizasyonlar ve aktiviteler düzenlendiğini söyledi.

EN ÖNEMLİ HALK SAĞLIĞI SORUNU

“Ulusal sağlık politikalarının ana hedefi, sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmaktır” diyen Dr. Şener, şunları ifade etti:

“Sağlıklı bir topluma doğru atılacak en önemli adımlardan biri de fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme ile mücadeledir. Günümüzde hareketsiz yaşam modern toplumlar için en önemli halk sağlığı sorunudur. Teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırsa da uzun vadede hareketsiz bireylerin sayısını arttırmakta ve sağlığı olumsuz etkilemektedir. Birçok hastalığın ortak risk faktörlerinden birisi olan hareketsiz yaşam tarzı dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırayı almaktadır. Bazı kanserlerin diyabetin, kalp damar hastalıkların önemli sebepleri arasında fiziksel hareketsizlik olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Fiziksel hareketsizlik yalnızca yetişkinler için değil, çocuklar ve gençler için de ciddi bir sağlık sorunu ve sağlık riski oluşturmaktadır. Çocukluk yaşı obezitenin önlenmesi yetişkin yaş gurubunda obezitenin, erken ölümlerin, sakatlıkların önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu çerçevede çocuklara ve gençlere fiziksel aktivite alışkanlıkları kazandırılarak sağlıklarının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel ekonomik yükün azaltılması konusunda da oldukça önemlidir.”

UYGUN STRATEJİLER GELİŞTİRİLMEKTE

Günde en az yarım saat yürüyüşün önemine dikkat çeken Dr. Şener, “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat programı projesi kapsamında; Sağlık Bakanlığı-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yurt genelinde 2017 yılı sonuna kadar bir milyon bisiklet dağıtımını hedeflemiştir. Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak bu proje kapsamında projenin başlangıcından bu güne kadar başta Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla öğrencilerimize ve farklı kurum ve kuruluşlara 4 bin adet bisiklet dağıtımı yapılmıştır. Yılsonuna kadar Malatya’da toplamda 6 bin bisiklet dağıtmış olmayı hedeflemekteyiz. Bisiklet kullanımının ve günde en az yarım saat yürüyüşün yaygın olduğu toplumlarda obezitenin daha az görüldüğü bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı korumak ve geliştirmek için sedanter yaşam tarzını azaltıp fiziksel aktivite engellerini yok etmeyi hedeflemekte ve buna uygun stratejiler geliştirmektedir. Bunu yaparken, bütünleştirici, çok sektörlü ve ortaklık temelli yaklaşımların desteklenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır” ifadelerini kullandı.

ORTAK ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ

Dünyada tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 70’inin kronik hastalıkların oluşturduğunu belirten Dr. Şener, “Yani obeziteyle mücadele sadece sağlık bakanlığı, Türkiye Halk sağlığı Kurumunun tek başına üstesinden geleceği bir konu değildir. Özellikle milli eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Tarım bakanlığı, Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, medya başta olmak üzere daha birçok kurum ve kuruluşların ortak çalışmaları oldukça önemlidir. Dünya Sağlık Örgütünün bilimsel raporlarına göre Fiziksel aktivitelerin arttırılmasıyla; kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet, osteoporoz (kemik erimesi) ve kronik solunum yolu hastalıkları artışının durdurulabileceği ve bunların neden olduğu erken ölümlerin azaltılabileceği vurgulanmaktadır. Dünyada tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 70’ini kronik hastalıklar oluşturmaktadır. Kronik hastalıklar için önlenebilir davranışsal risk faktörleri; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, obezite, sigara, alkol ve madde kullanımıdır. Bu gerçeği tersten söylersek: Eğer sağlıklı beslenirsek, yeterli fiziksel hareketli bir yaşamımız olursa, obeziteden kurtulursak, sigara ve alkolden uzak durursak birey ve toplum olarak yüzde 70 oranında daha sağlıklı oluruz” şeklinde konuştu.

Her yıl 10 Mayıs günü Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Sağlık İçin Hareket Et Günü" olarak tüm dünyada kutlanıyor. Bu kutlamaların amacı birçok hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak ve yaşamın her alanında ve her yerde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve sonuçta hareketsiz bir yaşamın yol açabileceği hastalıklardan korunmak amaçlanıyor.























MUTLU SARIGÜL