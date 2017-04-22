Malatya 11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın tamamlanmasının ardından dün yaptığı bir basın toplantısıyla fuarla ilgili değerlendirmede bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle konuşmasına Tarım Fuarına desteklerini esirgemeyen Malatya Valisi Sayın Mustafa Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a, yine Ziraat Odası, birlik başkanları, Tarım İl Müdürlüğü ve tarım kuruluşlarına teşekkür ederek başlayan Akın, fuar organizasyonlarının 10 yılı aşmasının kendileri için önemli bir anlam ifade ettiğini söyledi.

FİRMALAR MEMNUN KALDILAR

11’inci Tarım Fuarı’na gösterilen ilgiden bahseden Akın, “Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla Türkiye'nin bütün bölgelerinden ciddi anlamda firma katıldı. Aynı zamanda daha önceki yapmış olduğumuz fuar çalışmaları kapsamında yaklaşık 20 ilimizi ziyaret etmiştik. Bu illerimizden gerek Ziraat odalarına gerek birliklerinden ve üniversitelerden 11 il ve ilçelerinden katılım gösterildi. Diğer fuarlarımızda olduğu gibi bu Tarım Fuarı'nda da ziyaretçilerimizle ve katılan firmalarımızla bir anket çalışmamız oldu. Anket çalışmaları sonucunda yaptığımız değerlendirmelerde firmalarımızın yüzde 90’ı katılımlarından çok fayda sağladıklarını bu fuarımızdan da memnun olduklarını ifade ettiler. Bunun yanında da ziyaretçilerimizin yüzde 96'sı beklediklerini bulduklarını, önümüzdeki yıllarda fuarlar ile ilgili beklenti içerisinde olduklarını ifade ettiler” diye konuştu.

TARIM MAKİNELERİ ÇOK FAZLA İLGİ GÖRDÜ

Tarım Fuarı’nda ulusal bir fuar olma özelliğini ortaya koyduklarını dile getiren Akın, “Yaptığımız çalışmalar sonucunda fuarımızda tarım makineleri çok fazla ilgi gördü. Aldığımız bilgiler çerçevesinde 170 civarında bir traktör satın aldığını, 200 civarında da traktör bağlantısının olduğu ifade edildi. Genel anlamıyla geçmiş yıllara nazaran hem satış hem ziyaretçi anlamında yüzde 30’luk bir artış sağlandığını gördük. Gerek ziyaretçilerimizin gerekse katılımcı firmaların verdiği bilgiler çerçevesinde fuarımız ulusal bir fuar olma özelliğini ortaya koydu. Yaptığımız değerlendirmede bölgemizde iyi bir fuar olmanın ötesinde Adana ve Mersin fuarlarıyla yarışabilecek bir fuar olma özelliğine de kavuşmuş olduk. Bir sonraki Tarım Fuarı'nda hedefimiz Türkiye'nin ilk 5 fuarı arasına girmektir” şeklinde konuştu.

BÜYÜKELÇİLERİ İŞADAMLARIYLA GÖRÜŞTÜRDÜK

Yapılan anketlerde görülen eksiklikleri giderip gelecek yıl daha geniş kapsamlı ve önemli bir fuar hedefine ulaşacaklarını belirten Akın, Fuarımıza bu yıl 11 ülkeden büyükelçiler ve ticari ataşeler katıldı. Aynı zamanda bu kişileri Malatya'daki işadamlarıyla görüşürdük. Bu anlamda da ciddi bir iş potansiyeli yakalamanın altyapısı oluşmuş oldu. Firmalarımızla büyükelçimiz görüşme yaptılar. Aynı zamanda büyükelçiler ilimizin değişik bölgelerini gezdiler ve bu anlamda da ilimizin de uluslararası düzeyde tanıtımı noktasında da katkılarımız oldu. Hem ilimizi tanıtmak hem ekonomik anlamda ilimize katkı sağlamak hedefini gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Anket sonuçlarında ziyaretçilerimizin ve katılımcı firmaların birtakım beklentileri var. Bu beklentileri de dikkate alarak önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı ve birtakım eksikliklerimizi de giderek daha önemli bir fuara hedefine inşallah ulaşacağız. Şimdiden bu anlamda önümüzdeki yıllara bir hazırlık yapacağız” ifadelerini kullandı.



MUTLU SARIGÜL