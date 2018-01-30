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HEDEF TERÖRÜ KURUTMAK!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "Bizim bu operasyonda tek hedefimiz var: O bölgedeki terör örgütlerini tamamen kurutmak, sınırlarımızda bize tehdit oluşturan bütün unsurları ortadan kaldırmak. En önemli temel unsurumuz bu” şeklinde konuştu.

HEDEF TERÖRÜ KURUTMAK!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "Bizim bu operasyonda tek hedefimiz var: O bölgedeki terör örgütlerini tamamen kurutmak, sınırlarımızda bize tehdit oluşturan bütün unsurları ortadan kaldırmak. En önemli temel unsurumuz bu” şeklinde konuştu.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 12:11
HEDEF TERÖRÜ KURUTMAK!

Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Projesi"ne katılan Çalık, 14. etkinlik nedeniyle Kayseri’de bulunduklarını ve Türkiye'yi adım adım dolaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

“DÜĞÜNE GİDİYORUZ” DİYORLAR

Çalık, Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, “Mehmetçiklerimize nereye gidiyorsunuz diye sorduklarında 'Düğüne gidiyoruz' cevabını veriyorlar. Biz vatan savunmasını yaparken düğüne gidiyoruz cümlesini başka kullanan hiçbir millet tanımadık. Bu milleti bize bahşettiği için yüce Rabbime ne kadar şükretsek az. Bizim milletimiz ne zaman tankın önüne çıkacağını, ne zaman tankın üstüne çıkacağını çok iyi biliyor. Bunu en iyi bilen şehirlerden biri de Kayseri. Zeytin Dalı Harekatı'nda Rabbim askerimize, ordumuza, Başkomutanımıza zaferler kazandırsın inşallah. Bu zaferlerin neticesinde ülkemizin üzerinde gözü, dili, kulağı eli olan insanlara, ülkelere de gereken dersi vermeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Bizim bu operasyonda tek hedefimiz var. O bölgedeki terör örgütlerini tamamen kurutmak, sınırlarımızda bize tehdit oluşturan bütün unsurları ortadan kaldırmak. En önemli temel unsurumuz bu. Diğer uluslararası alandaki ülkeler ve devletlere Kayseri'den şunu söylemek isterim, bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok, bir tek hedefimiz var, kendi ülkemizin birliğini, beraberliğini ve sınırlarını korumak. Diğer ülkelerin kafalarında var olan Orta Doğu coğrafyasını acılarla dolduran ve gözyaşına boğan ateş çemberine çevirmek değil bizim niyetimiz. Var olan ateş çemberini söndürmek ve orada yaşayan insanımızın rahat ve müreffeh bir şekilde hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı operasyonumuz zaferle sonuçlanacak" ifadelerini kaydetti.

Çalık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i de ziyaret etti. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Öznur ÇalıkZeytin Dalı Harekatı
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