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Hedef 6 bin adet tarama

2017 yılında 2 bin kanser taraması yapıldığını ifade eden Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, “Bu yılki hedefimiz de 5-6 bin civarında. Geçen yıla göre iki, iki buçuk kat daha fazla bir tarama yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Hedef 6 bin adet tarama

2017 yılında 2 bin kanser taraması yapıldığını ifade eden Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, “Bu yılki hedefimiz de 5-6 bin civarında. Geçen yıla göre iki, iki buçuk kat daha fazla bir tarama yapmayı hedefliyoruz” dedi.

18 Mayıs 2018 Cuma 11:58
Hedef 6 bin adet tarama

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, kanserde erken teşhisin önemine değindi. Önemli açıklamalarda bulunan Doç Dr. Bentli, kanserde erken tanının kanserde kesin tedavi yolunu açtığını bildiklerini söyledi.

2 BİN SAYISINA ULAŞTIK

Vatandaşların hasta olmadan doktora gitmediklerini ifade eden Doç. Dr. Bentli, “Ama bazen insanlar önemsemiyor mu bilemiyoruz ama hastalık olmadan doktora gitmiyorlar. Şu an için biz aile hekimlerinden bu desteği istiyoruz. Kendi popülasyonlarından hedef kitle kimler varsa en azından rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ve meme kanseri ile ilgili taramalarını yapmalarını istiyoruz. Çok şükür 2016 yılında toplam 2 bin hasta mamografi yapılarak tarandı. 2017'de de yine yaklaşık 2 bin hasta taranmış.  Biz ilk 4 ay içerisinde üzerine biraz daha eğilerek şimdiden 2 bin sayısına ulaştık. Bu yılki hedefimiz de 5-6 bin civarında. Hedefi yüksek tutuyoruz. Geçen yıla göre iki, iki buçuk kat daha fazla bir tarama yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

MALATYA PİLOT İL SEÇİLDİ

“İlimizde 90 aile sağlığı merkezinde 260 aile hekimimiz var” diyen Doç. Dr. Bentli, “Malatya Sağlık Bakanlığı tarafından pilot il seçildi. Şu an aile hekimleri 3 bin 100 civarı hastaya bakıyor veya popülasyona bakıyor. Ama bu sayıyı 2 bine düşürme planları var ve Malatya ili de pilot il seçildi. Malatya, Edirne ve Bayburt illeri ile İstanbul pilot il seçildi. Bu konuda biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Önümüzdeki süreç içerisinde 117 aile hekimi daha birimimizde görev alacak. 2018'in Eylül ayı içerisinde bu işlemi tamamlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKanser TaramasıRecep Bentli
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