Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Nurettin Zengi İlkokulu “Okuma Bayramı” programı dün Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhammed Ali Clay Spor Salonu’nda düzenlendi. Programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Demir, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra program protokol konuşmalarıyla devam etti.

Programda ilk konuşmayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptı. Polat, bütün ilkokul öğrencilerinin okuma bayramı dolayısıyla şenlik yaptıklarını söyledi ve “Toplam 250 sınıf, 5 bin 200 birinci sınıf öğrencimiz bugün itibariyle Yeşilyurt Belediyemizin, Kaymakamlığımızın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklaşa tertip ettiği bir organizasyon çerçevesinde okuma sürecini başlatmış olacaklar” diye konuştu.

Eğitim hayat boyu devam ettiğine vurgu yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Demir ise, “Eğitim anne karnında başlayıp mezara kadar devam eden bir süreçtir. İlk durağı aile olan daha okul ve sosyal hatta devam eden zorlu bir yolculuktur. Bugün bu eğitim yılından eğitimlerine başlayan birinci sınıf öğrencilerinin okuma bayramını idrak ediyoruz” şeklinde konuştu.

BUGÜN ÇOCUKLARIMIZIN GÜNÜ

Bütçenin tümünü eğitime ayırdıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Bugün çocuklarımızın günü. Bir yıl eğitimleri artık noktalanmış vaziyette. Ve okuma heyecanlarını taçlandırmış vaziyetteler. Onlar okula başladılar, bir yıl okullarına devam ettiler, okumayı-yazmayı öğrendiler şimdi de bize mektup yazıyorlar. İnşallah sizlerin yazmış olduğu mektupları alacağız ve üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle eğitime hizmetler kazandırmak için sizleri daha iyi eğitebilmek hep birlikte çok mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZI KUTLUYORUM

Bugünün güzel bir gün olduğunu belirten Vali Mustafa Toprak ise, “Bugün güzel bir gün. Evlatlarımızın olması, yaşaması, büyümesi o anlamda eğitim hayatına katılması da çok önemli. Bugün evlatlarımızın eğitim-öğretime başlangıcında, okuma-yazmayı öğrenmenin en temel günü. Anne babalar olarak sizleri, çocuklarımızı kutluyorum” dedi.

Son olarak sözü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci aldı. Bakan Tüfenkci, öncelikle çocuklara okuma-yazma öğretiminde destek olan anne-baba ve öğretmenleri tebrik ettiğini dile getirdi. “Umuyorum ki, eğitim hayatlarında sağlam bir okuma-yazma eğitimi alarak Türkiye’yi yarınlara taşıyacak, Türkiye’yi uluslar arası arenada hakkıyla temsil edecek gençlerimizin yetişmesine, sağlam adımlarla başlatan eğitim camiasını kutluyorum” diyen Bakan Tüfenkci, her şeyin başının eğitim olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ YERLERE GELDİK

Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Gerçekten de eğitim her şeyin başı. Ekonominin başı da eğitim, kalkınmanın başı da eğitim, savunmanın başı da eğitim, kültürün başı da eğitim. Eğer biz eğitimde gerçekten önemli bir yere geldiysek özellikle AK Parti hükümetleri döneminde eğitime verilen önem, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitime, gençlere verdiği önemle bir yerlere geldik. Ama bunu yeterli görmüyoruz. 2019 yılında hedefimiz Türkiye’de tekli eğitime geçmek. Şimdi hedefimiz öğrenci sayısı 30’un üzerinde sınıfların kalmaması ve biz Malatya’da bunu büyük oranda başardık. Artık sizler bizim dönemimiz gibi kalabalık sınıflarda, 4’lü, 5’li sıralarda oturarak eğitim yapmıyorsunuz. İnşallah 2019 yılı itibariyle artık 2’li öğretimden, tekli öğretime geçen ve çocuklarımızın eğitiminin yanında genel davranış kurallarını da öğrenmeyi, ahlaki değerlere de sahip çıkıldığı ve öğretildiği bir eğitimi bütün Türkiye’ye yerleştirmiş olacağız.”























MUTLU SARIGÜL