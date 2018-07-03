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Haziran ayının zam şampiyonu soğan

2018 yılı Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı. Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan soğan, yüzde 81.43 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da vatandaşlar, soğan fiyatlarının bu kadar yükselmesine tepki gösteriyor.

Haziran ayının zam şampiyonu soğan

2018 yılı Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı. Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan soğan, yüzde 81.43 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da vatandaşlar, soğan fiyatlarının bu kadar yükselmesine tepki gösteriyor.

03 Temmuz 2018 Salı 10:59
Haziran ayının zam şampiyonu soğan

Soğan fiyatlarındaki yükselmeyi değerlendiren vatandaşlardan Suna Kara, “Soğan ve patates fiyatları benzinin litre fiyatına yaklaşmıştı. Soğan fiyatlarının yükselmesi, Anadolu’nun vazgeçilmezi olan bu sebzenin sofralarda yer bulamamasına neden oldu. Fiyatlar gitgide düşüyor. Biz de mutlu oluyoruz” dedi.

BİBER, PATATES, LİMON…

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan soğan, yüzde 81.43 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 45.67 ile sivri biber, yüzde 36.43 ile patates, yüzde 30.74 ile limon, sağlık ve kişisel bakım grubundan ise yüzde 21.65 ile makyaj malzemeleri oldu.

KİRAZ YÜZDE 29.38 UCUZLADI

2018 yılı Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kiraz, yüzde 29.38 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatlarında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 28.31 ile erik, yüzde 20.97 ile kayısı, ev eşyaları harcamaları grubunda ise yüzde 2.85 ile oturma odası takımı, yine gıda harcamaları grubunda yüzde 1.46 ile nohut oldu.

Ürünlerdeki bu artışı değerlendiren Esnaf Sait Altun ise, “Tezgahlardaki fiyat artışları ciddi orana yaklaştı. Ama bir düşüş de söz konusu. İnşallah ileriki dönemde bu düşüşler devam edecek” dedi.

busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
SoğanFiyatZamHaziran Ayı
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