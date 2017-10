Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orduzu Pınarbaşı bölgesinde “Hayvanat Bahçesi” kurmayı planlıyor. Özellikle çocukların hayvanları tanımaları ve evcil hayvanların yaşam ortamlarını görmeleri amacıyla projelendirilen “Hayvanat Bahçesi” çalışmaları devam ediyor. Orduzu Pınarbaşı piknik alanı içerisinde kurulması planlanan B grubu hayvanat bahçesi içerisinde; hayvan barınakları, gölet, çocuk oyun alanları, akvaryum ve otopark gibi sosyal tesislerin yanı sıra, idari bina, kafeterya, seyir kulesi, satış birimleri, karantina, kurtarma merkezi, depo, ahşap teraslar ile kuş ağları yer alıyor.

ALANDA REVİZELER YAPILDI

Resmiyetteki adı “C Tipi Mesire Alanı” olan projenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Peyzaj Mimarı Gül Karapınar, “Biz burada ormanın kiracısıyız. Buraya mini bir hayvanat bahçesi yapıyoruz. Projemiz Orman İşletmeden onaylı. Devamında kendimiz ihtiyaç dahilinde bazı revizeler yaptık. Buradaki alanda suyumuzu karşılamak için büyük bir su depomuz var. Akvaryum binamız var. Teknik binamız var. İdari binamız var. Biyo-göletimiz var. Hayvan barınaklarımız var. Kır lokantası var. Genel bebek bakım odası var. Veterinerlik binamız var. Bunların hepsi alanının içerisinde bulunuyor. Yürüyüş yolarımız da var. Hatta şimdi de yeşil alanlar için Yalova’dan misafirlerimiz geldi. Gelenler bitki seçimi yapıyor” şeklinde konuştu.

DIŞARIYA AÇILAN PENCEREMİZ OLSUN

Malatya’nın merakla beklediği hayvanat bahçesinin özellikleri hakkında bilgi veren Mimar Karapınar, “Hayvanat bahçesi için çok ciddi izinler gerekiyor. Belli bir türü açtığınız zaman, mesela 29-30 türden fazlasına girdiğiniz zaman bütün bakanlıklar devreye giriyor. Onun izin süreci var. Biz şimdi başlangıç aşamasındayız. Veterinerliğimizle görüştük. Onlar bize burada sergileyebileceğimiz ve eziyet olmayacak hayvan türlerini söylediler. Örneğin maymun türleri, kanatlı kuşlar, kanatlı hayvanlar gibi türleri seçtik. Küçük çocukların ilgisini çeksin diye bir at çiftliğimiz var. Ve bunların hepsinin de metrekareleri var. Bir atın rahat edebileceği yer 500 metrekaredir ve bu onun bir yaşam alanı. Bunun dışında biz bin dönüm bir yer ayırdık. Ve orada sadece 2 tane at sergileyeceğiz. Ama bizim burada asıl amacımız; apartmanlarda sıkılan çocukları böyle bir ortama sokalım, yanında bir sebze bahçesiyle bir havucunu ya da domatesini alıp, keçilere, kuzulara kendi yedirsin. Her tarafta göremeyeceği şeyleri maymunları, kuşları görsün. Mesela büyük bir kuş kafesi yapacağız. Bu kafes 7-8 metre yüksekliğinde olacak ve istiyoruz ki, çocuklar orada bunları görsün ve dışarıya açılan bir penceremiz olsun” ifadelerini kaydetti.

İHALE BEDELİNİN YÜZDE 40’LARINDAYIZ

Projenin içince bulunduğu süreçle ilgili de konuşan Karapınar, “En büyük hayvanat bahçesi Gaziantep’te ve bu, Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi. Bununla bir yarış durumumuz yok. Bizim amacımız burada çocuklarımıza değişik bir şeyler göstermek. Şimdi de işimizin ihale bedelinin yüzde 40’larındayız. Allah’tan bir şey olmazsa önümüzdeki Nisan ayı gibi daha iyi olacağız” ifadelerine yer verdi.

İŞİN BİTİM SÜRESİ 365 GÜN AMA…

14 aydır çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Gül Karapınar, “İşin bitim süresi 365 gün ama biz bu süreyi uzattık. Bu topografyaya bakarsanız burası Mişmiş Park’ın oradan komple bir yarım ada şeklinde. 1. etabı buraya kadar tamamladık. Buradan sonrası 2. etap… 1. etaptan kalan günlerimizi buraya aktardık. O şekilde devam ediyor. Çalışmalar sahada devam ediyor. Şimdi de biz bitki dikimine geçeceğiz. Çünkü bitkiyi diktiğiniz anda herkes 8-10 yaşında bir bahçe ister fakat o da mümkün değil. Şimdi dikeceğiz, bahara yeşillensin diye. O sebepten biraz hızlandırdık. Yağmur düştüğü an çalışmak biraz zor oluyor. Bu iş daha da fazla uzamaz. Çünkü binaların hepsinin temelleri bağlandı. Betonarme işimiz bitti. Geriye kalan bütün işimiz toprakla” diye konuştu.





















TÜRKAN YILDIZ