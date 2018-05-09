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Hayvanat Bahçesi’nde inceleme

Geçtiğimiz cuma günü Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Hacı Uğur Polat, Turgut Özal Tabiat Parkı devamında yapımı devam eden Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi alanında da incelemelerde bulundu.

Hayvanat Bahçesi’nde inceleme

Geçtiğimiz cuma günü Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Hacı Uğur Polat, Turgut Özal Tabiat Parkı devamında yapımı devam eden Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi alanında da incelemelerde bulundu.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:07
Hayvanat Bahçesi’nde inceleme

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Genel Sekreter Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun ile ilgili daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Orduzu Pınarbaşı’nın Malatya için önemli bir mesire alanı olduğunu kaydeden Başkan Polat, Büyükşehir Belediyesinin burada geçmiş yıllarda önemli düzenlemeler yaparak vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi.

SOSYAL DOKU ALANLARI GELİŞMİŞLİĞİ GÖSTERİR

Turgut Özal Tabiat Parkı 3. Etap çalışmaları kapsamında 70 dönümlük bir park çalışmasının olduğunu kaydeden Polat, “İnşallah bu çalışmaları çok hızlı bir şekilde tamamlayıp Malatyalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Bugün bu alan içerisindeki çalışmaları yerinde incelemek için geldik. Burada emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Malatya’ya hizmet için varız. Sosyal doku alanları ne kadar fazla olursa şehrin gelişmişlik seviyesi o kadar artar. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı da yine Türkiye’deki gelişmişlik seviyesini gösterir. Bu yönüyle Malatya olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir durumdayız ama bunu çok daha ilerilere götüreceğiz. Birçok sosyal donatısı da bulunan bu alanı, inşallah herhangi bir aksaklık çıkmadığı takdirde bayramda Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine açacağız.” dedi.

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
Hayvanat BahçesiMalatyaHacı Uğur Polat
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