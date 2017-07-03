03 Temmuz 2017 Pazartesi

Hayvan severler tasarıyı beğenmedi

Malatya Doğa ve Hayvanlar İçin El Ele Derneği Başkanı Gülsüm Fırat, Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklik tasarısına tepki gösterdi. Fırat, tasarının vicdani ve insani koşullara göre yeniden hazırlanması gerektiğini söyledi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:29
Hayvan severler tasarıyı beğenmedi

  Malatya Doğa Ve Hayvanlar İçin El Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülsüm Fırat, düzenlediği basın toplantısı ile hayvanların yaşam hakkına saygı duyulması ve mevcut yasada yapılması gereken değişikler konusunda seslerini duyurmak için toplandıklarını belirtti.

YENİDEN HAZIRLANMALIDIR
  199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan tasarıyı eleştiren Fırat, “Özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısı, katliamlara sebep olmadan çekilmeli ve yeniden hazırlanmalıdır” dedi. Hayvan severler olarak taleplerini de sıralayan Fırat, “Bu tasarının, STK’lar, akademisyenler, Veteriner Hekimler Odaları ve Baro Hayvan Hakları Komisyonları’nın da katılımı ile tekrar görüşülüp, çözüm odaklı olarak ve sokağın gerçeklerine, eko dengeye, vicdani ve insani koşullara uygun olarak yeniden hazırlanmasıdır” şeklinde konuştu.

ÇAĞDAŞ VE KORUYUCU BİR YASA
  Türkiye’nin pek çok bölgesinden gelen hayvan katliam haberlerinin ciddi tepkilerine neden olduğunu dile getiren Fırat, “Masum ve çaresiz durumdaki sokak hayvanlarımıza yönelik yapılan bu saldırılar karşısında mevcut siyasi iktidar acilen çağdaş ve koruyucu bir yasanın çıkarılması için harekete geçmelidir. Çıkarılacak yeni yasa ile ilgili mutlaka geniş çaplı bir görüş alışverişi zemini oluşturulmalı, ülke genelinde hayvan hakları savunucusu derneklerin, kuruluşların, akademisyenlerin görüşleri alınarak mevcut yasa üzerinde değişikliğe gidilmelidir” ifadelerini kullandı.

‘SOKAK HAYVANI’ OLMASIN
  Hayvan hakları savunucuları olarak, artık ülkede ‘sokak hayvanı’ diye bir kavramın olmasını istemediklerini dile getiren Fırat, “Biz hayvan hakları savunucuları olarak, ülkemizde her gün masum canlarımıza yönelik yapılan şiddet ve kötü muamelenin yaşanmasını istemiyoruz. Biz hayvan hakları savunucuları olarak, her canlının yaşam hakkının kutsal sayıldığı çağdaş bir yasal düzenleme istiyoruz. Şu an ülke genelinde tüm hayvan severler birlik ve beraberlik içerisinde sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısı ve katliamlara karşı ortak tepkisini ortaya koymaktadır. Siyasi iktidara buradan sesleniyoruz. Taleplerimiz vakit geçirilmeden değerlendirilsin ve hayata geçirilsin” diye konuştu.

İHA
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