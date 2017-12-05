İçinde bulunduğumuz kış ayları özellikle hayvanlar için kabus niteliğinde olabiliyor. Soğuk havalara dayanamayan hayvanlar donarak telef olabiliyor ya da hastalanabiliyor. Bu anlamda Malatya’da da her yıl bazı uyarılar yapılıyor ve hayvan ölümlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

KEDİLERİN DONARAK ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR

Öte yandan olumsuz şeyler de yaşanıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 128 dönüm alan üzerine inşa edilen yeni Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanında sona gelindi. Şu sıralar taşınma sürecinde olan barınakta bazı kedilerin öldüğü görüldü. Barınağa ziyarete giden kişilerce çekilen bazı görüntüler hayvanseverlerin dikkatini de çekti. Kedilerin donarak öldüğü iddia edildi.

GEREKLİ MÜDAHALELER YAPILMIŞTI…

Bu anlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, ölen kediler, taşınma sürecindeyken yol kenarında doğum yapmış halde bulunmuşlardı. Barınağa getirilen ve gerekli müdahaleleri yapılan kediler iyileşme sürecine bırakılmıştı ancak istenilen sonuç alınamadı. Yine edinilen bilgiye göre, barınağa getirilen kediler yarı donmuş vaziyetteydi.



ÖMER ALİ DELİBAŞ - TÜRKAN YILDIZ