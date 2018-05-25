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Hayvan Barınağında 194 hayvan sahiplenildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nda, 2017 yılında toplam 190, 2018 yılının ilk 4 ayında ise 194 hayvan sahiplenildi.

Hayvan Barınağında 194 hayvan sahiplenildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nda, 2017 yılında toplam 190, 2018 yılının ilk 4 ayında ise 194 hayvan sahiplenildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 14:07
Hayvan Barınağında 194 hayvan sahiplenildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı sonunda hizmete açılan Yeni Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nda bulunan hayvanlara vatandaşlar ücretsiz sahip olabiliyor.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy bölgesinde 128 dönüm arazi üzerine kurulan ve içerisinde kedi, köpek başta olmak üzere birçok hayvanın bulunduğu Yeni Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nda isteyen vatandaşlara ücretsiz hayvan verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamanın devamında ise; 2018 yılının ilk dört ayında barınakta 415 köpek ve 23 kedinin bulunduğu, bu hayvanların her türlü bakım ve tedavilerinin yapılarak koruma altına alındığı belirtilirken, bu süre içerisinde 194 hayvanın vatandaşlar tarafından hiçbir ücret edemeden sahiplenildiği kaydedildi.

Kedi veya köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların hafta içi mesai saatlerinde Elazığ yolunun 15'inci kilometresinde Yeniköy sınırları içerisinde bulunan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nı ziyaret edebilecekleri belirtildi. 

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, özellikle kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların barınağa gelerek, burada her türlü tedavisi yapılan ve aşıları tamamlanmış olan hayvanları ücretsiz olarak alabileceklerini söyledi.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 25.05.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
MalatyaHayvan Ve Doğal Yaşam Alanı
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