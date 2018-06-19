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Hayvan Barınağı’na anlamlı ziyaret

Türkiye, Ramazan Bayramı’nda Sakarya’da bir köpeğe yapılan işkence ile sarsılırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’tan anlamlı bir ziyaret geldi. Başkan Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte Doğal Yaşam Alanı ve Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek, yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

Hayvan Barınağı’na anlamlı ziyaret

Türkiye, Ramazan Bayramı’nda Sakarya’da bir köpeğe yapılan işkence ile sarsılırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’tan anlamlı bir ziyaret geldi. Başkan Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte Doğal Yaşam Alanı ve Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek, yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

19 Haziran 2018 Salı 11:38
Hayvan Barınağı’na anlamlı ziyaret

Hayvanların bakım ve korunmasının dini ve insani bir vecibe olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayvan Barınağı’nda hayvanlara otel konforunda hizmet verildiğini söyledi.

Ziyarette konuşan Başkan Polat, “Eski Belediye Başkanımız Ahmet Çakır döneminde başlanan ve yüzde 90 oranında tamamlanan hayvan barınağında son rötuşları da biz tamamlayarak açılışa hazır hale getireceğiz. Hayvan barınağımız şu anda fiili olarak hizmet vermektedir. Barınağımızda hayvanlarımızın her türlü bakımları, tedavileri ve ameliyatları veteriner ekibi arkadaşlarımız tarafından büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Kapalı alanların yanında doğal yaşam alanlarının da bulunduğu Hayvan Barınma Merkezimiz, bölgesinde ve Türkiye’de örnek merkezlerden biridir. Bu merkezin yapımında emeği geçen başta eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MALATYA’YA EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN BİR MERKEZ KAZANDIRDIK

Malatya’da eksikliği duyulan bir merkezi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır ise, “Sokak hayvanlarının barınabileceği bu merkez için güzel bir proje hazırlandı ve hayata geçirildi. Doğal yaşam alanlarının olduğu, her türlü bakım ve tedavilerinin yapıldığı güzel bir merkez haline getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ı tebrik ediyorum. Merkezin eksikliklerini hızla giderip iyi bir ekiple hayvan bakım ve tedavilerini gerçekleştirmekte. Türkiye’ye örnek olabilecek kapasiteli ve donanımlı bir merkez kazandırıldı. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

HAYVANLAR İÇİN BİR YAŞAM MERKEZİ

Böyle güzel bir hizmeti başlatan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır ile bu anlamlı projeyi devam ettiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, “Hayvanlar bizim canımızdır, malımız değildir. Bu hayvanlar bize Allah’ın emanetidir. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılara aynı hassasiyeti ve özneni göstermemiz gerekiyor. Bu merkezi düşünen ve icraata geçirenlere teşekkür ediyorum. 128 dönüm alan üzerine kurulan bu merkez ilk kabulden başlayarak ameliyatların dahi yapıldığı bir hayvan hastanesine dönüştürülmüş. Hayvanlar için her ayrıntının düşünüldüğü bu merkez hayvanlar için bir yaşam alanına dönüştürülmüş durumda. Hayvanlarımıza gösterilen bu özenden dolayı Belediye Başkanlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

BÜLTEN

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