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Hayvan bakımları, insan bakımı kadar önemli

Kışlık hayvan bakımını anlatan evcil hayvan satıcısı Abdullah Işık, hayvan bakımlarının en az insan bakımı kadar önemli olduğunu dile getirdi. Işık, “Kedi ve köpeklerimize vitamin ve protein değeri yüksek mamalar vermeliyiz” dedi.

Hayvan bakımları, insan bakımı kadar önemli

Kışlık hayvan bakımını anlatan evcil hayvan satıcısı Abdullah Işık, hayvan bakımlarının en az insan bakımı kadar önemli olduğunu dile getirdi. Işık, “Kedi ve köpeklerimize vitamin ve protein değeri yüksek mamalar vermeliyiz” dedi.

28 Ekim 2018 Pazar 11:45
Hayvan bakımları, insan bakımı kadar önemli

Mevsimlere göre değişiklik gösteren hayvanların bakımı, kışın daha itinalı yapılıyor. Özellikle ev ortamında beslenen hayvanların bakımıyla ilgili önemli bilgiler veren evcil hayvan satıcısı Abdullah Işık, BUSABAH gazetesine konuştu.

Evcil hayvan bakımlarının önemine değinen Işık, bu bakımların eksiksiz yapılması gerektiğini dile getirdi.

Hayvan bakımlarının hayvan çeşitlerine göre farklılık gösterdiğini belirten Işık, hayvanların yaz bakımları gibi kış bakımlarının da hemen hemen aynı olmakla birlikte bu bakımların kış ayında biraz daha itinayla yapılması gerektiğini ifade etti.

KEDİ VE KÖPEKLERDE KİST AŞISI

İlk olarak evde beslenen köpeklerin bakımıyla ilgili bilgiler veren Işık, “Köpekler 2 aylıkken iç, dış parazit ve kist aşısı yaptırılmalı. Çünkü bu hayvanlar kıllarını dökebiliyor. Bu kılların da çok zararlı olduğunu herkes biliyor. Öte yandan kedi ve köpeklerimize vitamin ve protein değeri yüksek mamalar vermeliyiz. Ayrıca köpeklerimize ve kedilerimize gençlik aşısı ve kuduz aşısı yaptırılmalı. Kışın dışarıya çıkan köpeğinizi sıcak tutmaya gayret edin. Soğuktan korumak için köpeğinize giysi giydirebilirisiniz. Bu giysiler köpeğinize yakışması yerine sıcak tutması önemli. Bahçenizde yaşayan köpeğinize kulübe yapabilirisiniz. Ve köpeğinizi tok tutacak yiyecekler vermelisiniz. Bu bahçede yaşayan kedileriniz için de geçerli. Mutlaka kedilerinizi soğuktan koruyacak barınaklar yapmalısınız” diye konuştu.

BALIKLARDA DOYMA HİSSİ YOK

Balık ve kuş bakımını da anlatan Işık, “Balıklarda dikkat edilmesi gerekenlerden birisi su sıcaklığıdır. Ayrıca akvaryum temizliği ve balıklara verilen yem miktarı da önemlidir. Balıkların doyma hissi olmadığı için sadece gözü büyüklüğünde yem verilmeli. Haftada bir defa akvaryum temizliği yapılmalı. Filtreler de mutlaka haftada bir defa değiştirilmeli. Kış aylarında özellikle tropikal balıklar için akvaryuma ısıtıcı takılmalı. Balık ırkına göre su sıcaklığı 25 ila 35°C arasında olmalı. Kuş bakımlarında vitamin mutlaka bulundurmalıyız. Özellikle kuşları hava sirkülasyonu olan yerde bulundurmamalıyız. Suları sık sık değiştirilmeli. Kuşlarımıza A, D3, E,C vitaminleri mutlaka verilmeli” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL

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