Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret etti. Ağbaba, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyarette ilk olarak konuşan MGTC Başkanı Kemal Deniz, “Türkiye’nin içinde geçtiği süreci yakından biliyor ve takip ediyoruz. Bu çerçeve Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Cemiyetimizi ziyaret etti ve Malatya’mızın ve Türkiye’nin sıkıntılarını istişare ettik. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak vekilimizi biz her zaman yanımızda görüyoruz. Arkadaşlarımızın ve kuruluşumuzun sorunları noktasında hep duyarlı oldu. Bunun için kendilerine ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BU YAPILAN RESMEN BİR İŞGALDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Gündemimiz referandum ama insanların dikkatini bir konuya özellikle çekmek istiyorum: Kerkük meselesi, bir oldu-bittiye getiriliyor ve hiç hakkı olmayanlar orada bir işgal girişiminde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Mesut Barzani Türkiye’ye gelmişti. Türkiye’de hem Cumhurbaşkanı’yla hem de Başbakanla konuştu. Bu görüşmelerin biz sadece ‘Evet’ kampanyalarına destek olacağını sanmıştık. Ama buradan gittikten sonra Barzani bir Türkmen şehri olan kentte resmi dairelere kendi bayrağını astı. Daha önce Kerkük’e gittim. Oranın yapısını çok iyi biliyorum. Bu yapılan resmen bir işgaldir. Orada yaşayan insanların yok edilmesidir. ‘Evet’ kampanyasının bir aracı olarak Kerkük satılmıştır. Oradaki insanlarla görüşüyoruz, onlar da isyan ederek; ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Hükümeti Barzani’ye izin vermeseydi bu bayrakları asamazlardı’ diyerek konuşuyorlar. Dışişleri Bakanı provokatörlük yapacağına gitsin Kerkük’te Türkmenlerin haklarını savunsun. Öyle yazılı açıklamalarla bu işler olmaz. Sayın Devlet Bahçeli’nin ne düşündüğünü de çok merak ediyoruz. 140 karakterli tweet atarak olmaz bu işler. Eğer gerçekten samimiyse bu konuda onunda tepkisini merak ettiğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

“EĞER O 2010 REFERANDUMUNDA ‘EVET’ ÇIKMASAYDI…”

Ağbaba, “‘Hayır’ demenin kötü bir şey olmadığını, bizi terörist diye suçlayanlara birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. 12 Eylül 2010’da yapılan referandumda biz yine ‘hayır’ demiştik. Eğer o 2010 referandumunda ‘evet’ çıkmasaydı, 15 Temmuz’da 250 tane insanımız şehit olmayacaktı. O referandumda yargının yapısını değiştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri yok edildi. kozmik oda’yı, askeri casusluk olaylarını, operasyonları hatırlayın, Balyoz Davalarını hatırlayın. Bunlara da ‘hayır’ demiştik biz. 1 Mart 2003’e yine ‘hayır’ demiştik. Geldiğimiz noktada Türkiye tıpkı Irak gibi olmaktan kurtuldu. Suriye politikalarına ‘hayır’ dedik, gördüğünüz gibi Suriye’nin düştüğü hal belli. Rusya’nın uçağı düşürüldüğü zaman ‘hayır’ demiştik, ne kadar doğru karar verdiğimizi şimdi görüyoruz. ‘Hayır’ memleketin hayrınadır bunu bir kez daha söylemek istiyorum” sözlerini kaydetti.

SELAHATTİN BAYRAK