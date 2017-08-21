21 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Hayır mağazasına destek verdiler

İnönü Üniversitesi Hastane Oteli’nde bulunan hayır mağazasına destek olan işadamlarına teşekkür plaketi verildi. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, bu tarz sosyal projelerin devamı için yardımsever iş adamlarının desteklerinin çok önem arz ettiğini söyledi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:21
Hayır mağazasına destek verdiler

İnönü Üniversitesi Hastane Oteli hayır mağazasına yardımda bulunan iş adamları Strato Dolçinyadi ile Sabri Aktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen'i ziyaret etti. Burada konuşan Rektör Yardımcısı Türkmen, hastane otelinde gerçekleştirilen askıda oda, askıda yemek ve hayır mağazası gibi sosyal projelerin Turgut Özal Tıp Merkezine özellikle il dışından gelen hasta ve hasta yakınları için büyük önem taşıdığını belirterek, bu tarz sosyal projelerin devamı için yardımsever iş adamlarının desteklerinin çok önem arz ettiğini söyledi.

PLAKET VERİLDİ
  Ziyarette iş adamları Dolçinyadi ve Aktaş'a hastane oteline yaptıkları yardımlardan dolayı Rektör Yardımcısı Türkmen tarafından plaket verildi. Ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat da yardımları için Dolçinyadi ve Aktaş'a porselen fincan hediye etti.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, İnönü Üniversitesi Hastane Oteli Müdürü ve Öğretim Görevlisi Önder Uyanık da hazır bulundu. 

İHA
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