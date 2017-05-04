“Yeteneğini göster, hayatının sarı karesini yakala!” sloganıyla bu yıl 5. kez düzenlenecek “Hayattan Sarı Kareler” fotoğraf yarışmasına sarı renginin ağırlıkta olduğu fotoğraflar ile başvuru yapabiliniyor. Bu anlamda Malatya Sinema ve Fotoğraf Topluluğu üyeleri yarışmaya katılım için Yeşilyurt ilçesine bağlı Porga ve Öncü mahallelerinde fotoğraf çekimi yaptılar. Amaçlarının Malatya ilinde kırsal bölgede yaşayan insanların hayatlarını ve Malatya’nın çevresel, kültürel zenginliğini tüm Türkiye’ye tanıtmak olduklarını ifade eden topluluk üyeleri, yarışmanın kendileri için teşvik niteliği taşıdığını söyledi. Yarışma için başvurular ise dün sona erdi.

ŞEHRİN STRESİNDEN UZAKLAŞIYORUZ

Fotoğraf çekmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Meral Göksu Sağdıç, “Son katılım tarihi 3 Mayıs olan ‘Hayattan Sarı Kareler’ fotoğraf yarışmasına topluluk olarak çeşitli kompozisyonlar kurgulayarak katılmaya karar verdik. Aslında bu tür yarışmalar amatör veya profesyonel fotoğrafçıların, kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerin toplumla paylaşmaya aracı olmasını sağlıyor. Bizlere motivasyon kaynağı oluyor diyebilirim. Bu amaçla bir gezi turu düzenledik. Ayrıca günlük şehir hayatının verdiği stresten biraz da olsa uzaklaşmış oluyoruz. Bir de gittiğimiz kırsal bölgelerdeki insanlarla tanışma, sohbet etme ve kaynaşma fırsatı buluyoruz. Onları rahatsız etmeden, birkaç saat dahi olsa oturup çaylarını içerek dinleme imkanımız oluyor. Bu şekilde kaynaştıktan sonra fotoğrafını çekeceğimiz insanlar objektif karşısında kendilerini daha rahat hissediyor. Fotoğraf çekmek hem huzur verici bir olay hem de insanın çevresine daha farklı bakmasına aracı oluyor” ifadelerinde bulundu.

BAŞVURU SONA ERDİ

Sağdıç, “5. Hayattan Sarı Kareler fotoğraf yarışmasına fotoğrafçılar 3 Mayıs 2017 23.00’e kadar http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden 4 adet renkli dijital fotoğraf ile katılım gösterdiler. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar 11 Mayıs tarihinde değerlendirildikten sonra 15 Mayıs’ta Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu internet sitesinde ilan edilecek. İnşallah dereceye girecek olan fotoğraflar arasında Malatyalı fotoğrafçıların çekmiş olduğu fotoğrafların da girmesini arzu ediyorum” dedi.











ÖMER ALİ DELİBAŞ