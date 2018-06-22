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“Hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim”

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Palandöken, “Hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim. 81 ildeki Belediyelerin birer temsilcisi Battalgazi Belediyemize gelip, gezmesi lazım” dedi.

“Hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim”

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Palandöken, “Hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim. 81 ildeki Belediyelerin birer temsilcisi Battalgazi Belediyemize gelip, gezmesi lazım” dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 11:25
“Hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim”

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Palandöken, öğle yemeğinde Başkan Gürkan ile birlikte belediye çalışanları ile bir araya geldi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Selahattin Palandöken'e başarılar diledi.

DİĞER BELEDİYELERİN DERS ALMASI LAZIM

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken de, “Hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim. Öyle bir ekip kurmuşsunuz, öyle bir çalışma arkadaşlarınız var ki hakikaten diğer belediyelerin kıskanacağı kadar var. Demek ki sizin başarınızın arkasında bu ekip var, bu ekibi kim görse kıskanır. Dolaşmadığım birim kalmadı, Allah sizlerden razı olsun, başarılarını daim kılsın, başkanımın başarılarını daim kılsın, Allah daha güzel hizmetler nasip etsin. Hepiniz işinizin ehli olmuşsunuz. Çok profesyonel bir ekip, çok iyi bir ekip. Diğer belediyelerin hakikaten gelip burada ders alması lazım. Hep derler ya siyaset Malatya'da öğrenilir, hakikaten belediyecilikte Malatya'da öğrenilir. 81 ildeki Belediyelerin birer temsilcisi Battalgazi Belediyemize gelip, gezmesi lazım, bu hizmetleri yerinde görmesi lazım. Sizleri tebrik ediyorum, sizleri alkışlamak istiyorum. Allah hepimizin başarısını daim kılsın” diye konuştu.

YEŞİL KUŞAK PROJESİ

Yeşil Kuşak Projesi hakkında da konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken, “Belediyemizin yanında 200 dönüm bulunan bir alanımız var. Yeşil Kuşak Projesi kapsamında inşallah kısa ve ivedi bir şekilde orası da çözümlenir. Belediyemizin bulunduğu alan değerine değer katar. Çünkü insani yaşam için çok önemli bir katkısının olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızda bildiğiniz gibi yeşil alana çok önem gösteriyor. Millet Bahçelerinin yapıldığı bir projeler başlatılıyor. Zaten Battalgazi Belediyemizin bunun ilk öncülerinden biri olmuş, öncüsü olmuş. Devamı niteliğinde projeler artık. İnşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah ki kısa süre içerisinde projesi hazırlanır ve hayata geçerse Malatya'ya nefes aldırır. Zaten bu projelerin amacı nefes aldırmak, Malatya’da en güzel nefes alma yeri de inşallah orası olur. Ben bu hususta da sayın Başkanımızı tebrik ediyorum. Söylediğim gibi vizyon, o vizyonda başkanımızda var zaten. Hizmet aşkıyla zaten Malatya'mıza hizmet ediyor. Bundan sonrada hizmet edeceğine, projeler üreteceğinde hiç bir kuşkum yok. Allah başarılarını daim etsin” derken, Battalgazi belediyesi Hizmet Binası’nın da sadece Malatya’ya değil, Türkiye’ye yakışan bir bina olduğunu ifade etti. 

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSelahattin GürkanZiyaretBarış Palandöken
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