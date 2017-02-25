Malatyalı iş adamları Derneği’nin 63’üncü aylık toplantısında konuşan Malatyalı iş adamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş ise Malatya'nın cazibe merkezi olması, geleceğin yıldızları projesi ve konukevinin büyük önem taşıdığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akdaş, "60 yaşındayım, bu zamana kadar pek çok olumsuz olayla karşılaştım. Fakat 15 Temmuz gibisini hiç görmedim" dedi. 15 Temmuz’un Türkiye'yi parçalamak ve yok etmek isteyenlerin bir oyunu olduğunu kaydeden Akdaş, 15 Temmuz'a karşı başarılı mücadelenin milletçe verildiğini anlattı.

DÜŞMANIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMÜŞ OLURUZ

Malatyalı iş adamlarının oldukça çalışkan olduğunu belirten Başkan Akdaş, "İstihdam sağlamak açısından, Malatyalı iş adamları oldukça başarılı. Vatanseverlik noktasında da oldukça başarılıyız. Biz bununla gurur duyuyoruz. Malatya'ya konukevini nasıl yapalım diye düşündüm. Daha iyi nasıl yaparızın peşindeyiz. Çok güzel bir iş çıkacağına inanıyorum" diye konuştu. Malatyalı iş adamlarının 15 Temmuz gecesinden sonra ürünlerini pazarlamaktan çok, birlik ve beraberliği düşündüğünü söyleyen Akdaş, “İş adamlarından rica ediyorum; biz çalışmazsak, düşmanın ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Biz İş adamları olarak işimize bakacağız" diye konuştu.

İŞ ADAMLARINA YARDIM EDİLMİYOR

Türkiye'nin tasarrufları noktasında bazı problemleri olduğunu anlatan Akdaş, "Aramızda bankacı arkadaşlar var. Bu faizler niçin bu kadar yüksek diye sorduğumuzda alırken, yüzde 11 civarı alıyoruz size de verirken, 2-3 puan kar ediyoruz diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ancak Türkiye'de bir tasarruf problemi var. Türkiye'de bankacılığınızı yaparken, iş adamlarına destek olup kar etmeseniz, 2017 yılını böyle geçirsek 2018'e böyle girsek ne olur" diye sordu. İş adamlarının kazancının bu ülke için olduğunu kaydeden Akdaş, "Bir kez de az kazansanız ne olur. Kamu bankaları bize yakınmış gibi davranıyorlar. Fakat bunu hissettiremiyorlar. İş adamlarına yardım edilmiyor, daha çok yardım edilmiyor" ifadelerini kullandı.

İÇ PİYASADA DARALMA VAR

Kentsel dönüşüm nedeniyle konut yardımlarını 700 lira verildiğini anlatan Başkan Akdaş, bu yardımlar az olduğu için, hane halkının gelirlerinin bir kısmını kiraya verdiğini belirterek, iç piyasada daralma olduğunu anlattı. Akdaş, "Döviz borcu olanlara, Allah yardım etsin. 104 firmamızın, ciddi borcu olduğunu biliyoruz" dedi.

İHA