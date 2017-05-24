Hayata Dokunuş Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kale’de Belediye Başkanı Cemal Akdemir tarafından karşılandı. Akdemir, derneğin gençlerine, "Bu okul 3 günde bitmez. Fazlasıyla zor ve tadilat bakım açısından yorucu" dedi. Gençler ise çatı onarımı, sıralar, iç ve dış boyama, öğrencilerin neye ihtiyaçları varsa hepsini yaptılar. Gençler, bir gün bile sürmeden yeniden bir okul inşa ettiler âdeta.

HAZIRLIK YAPTIK, UYKUSUZ KALDIK

Hayata Dokunuş Genel Başkanı Ali Morel, "Zor bir okul var dediler. Bizler de en güzeli, en iyisi, en muhteşemi olsun dedik. Ben ekibimde olan herkesin bunu yapabilmemiz için canla başla çalışacağını biliyordum. Öyle de oldu zaten. Günlerce hazırlık yaptık. Uykusuz kaldık. Sorarsanız yorgun muyuz? Tabiî ki de hayır. Bizler kendi evimizi yaparmış gibi, saatlerce özenle ve sevinerek büyük bir mutluluk ile yaptık. Biz amacımızı, bize yakışanı yaptık. Zoru başarabilmek için azim ve merhamet; her şeyi yenebiliyor. Ve biz bunu biliyorduk" diye konuştu.

ELLERİNİZE SAĞLIK

Belediye Başkanı Cemal Akdemir ise, "Bu yaptığınız okulu hayatınız boyunca unutmayacaksınız. Nereye gitseniz bu okul gelecek aklınıza. Bir gün bile sürmeden böyle güzel bir işi başarmak. Gençlerin böyle işler yapması takdire şayan. Ne kadar güzel insanlarsınız. Aileleriniz ne kadar güzel evlatlar yetiştirmiş. Ellerinize sağlık, teşekkür ederim gençler" dedi.





















MUTLU SARIGÜL