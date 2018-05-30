HAYAT KESİĞİ

1,5 yıl önce gittiği piknikle hayatı kararıp adeta kabusa döndü Neslihan Yıldız’ın. Bir baraj kenarında suya girdikten sonra bastığı cam parçasıyla ayağını kaybetme noktasına gelen 1980 doğumlu genç kadın şimdi yatalak halde. Yetkililerin bir türlü kapısını açamadığı ve yemeğinden banyosuna, çamaşırından bulaşığına kadar bütün işleri oğlu tarafından görülen genç kadın sıkıntılarla boğuşuyor. Yıldız, 3 ay sonra, yani oğlu askere gittikten sonra tek başına ne yapacağını kara kara düşünüyor. Bir defa olsun devletin kapısını aralamasını isteyen genç kadın, BUSABAH gazetesine konuşarak filmlere konu olacak olan dramını gözyaşlarıyla anlattı.

Tandoğan Mahallesi, Helvacı Sokak’ta yıkık dökük kerpiç bir evde oturan Neslihan Yıldız, 1,5 yıl önce arkadaşlarla birlikte Eski Malatya’da Zeynel Abidin Türbesi gittiğini, ondan sonra Karakaya Barajı’nın milli suya girdiğini söyledi.

ELEKTRİĞİMİZ KESİK

Suyun içerisinde ayağını bir cam parçası kestiğini dile getiren Yıldız, “Suyun içi mil olduğu için dipte ne olduğunu görmedim. Milin içince cam varmış ve cama bastım. Ayağım o anda koptu. Komple damar falan kalmadı. 15 gün kan kaybı nedeniyle yoğun bakımda kaldım. 1,5 yıldır yatalak bir şekilde yatıyorum. Doktor bana ‘ayağa kalkabilmen mucize’ dedi. Devlet olsun, başkaları olsun, Allah rızası için daha kapımı kimse açmadı. Elektriğim şu anda kesik. 5 aydan bu yana elektriğimiz kesik. Faturamın 3 taksiti icraya gitti. Toplam bin 500 TL’ye yakın elektrik, 2 bin TL’ye yakın da su borcum var. Yakında suyum da kesilir” ifadelerini kullandı.

BANA BAKACAK KİMSEM YOK

Bütün işlerini 20 yaşındaki oğlunun yaptığını belirten Yıldız, “Bir oğlum, bir de kızım var. Oğlum 20 yaşına girdi. Askere gidecek 3 ay içerinde. Eşim 1999 yılında vefat etti. Kızım da zaten bana yardımcı olamıyor. Bütün ihtiyaçlarımı oğlum gideriyor. Oğlum banyo yaptırıyor, oğlum leğende çamaşırlarımı yıkıyor, oğlum yemeğimi yapıyor, bulaşıkları yıkıyor. Yemekleri piknik tüpünde yapıyoruz. Ben 2018 yılında hala piknik tüpü kullanıyorum. Oğlum yakında askere gidiyor. Bana bakacak kimsem yok. Evimde bir şeyim yok. Bir eve ne lazımsa benim evimde yok. Bana birisinin yarım etmesi gerekiyor da bana kim yardımcı getirecek. Zaten şimdiye kadar benim kapımı açan olmadı. 38 yaşındayım ve yatalak haldeyim” şeklinde konuştu.

‘ALLAH RIZASI İÇİN BANA YARDIM EDİN’ DEDİM

Kendisine bakan oğlunun 3 aya kadar askere gideceğini ve ondan sonra yatalak halde tek başına ne yapacağını bilmediğini ifade eden Yıldız, “Sosyal Yardımlaşma Vakfı bana aylık kira yardımı 200 TL maaş veriyor. Onu da kiraya veriyorum. Oğlum zaten 1,5 yıldır bana baktığı için çalışamıyor. Aylık 60 TL kuru gıda yarımı, 70 TL’lik ekmek fişiyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Ben Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısına, bizim muhtara kadar arayıp yalvardım bana yardım etmeleri için. ‘Allah rızası için bana yardım edin’ dedim ama olmadı. Kışın soba bile kurmadım. Soba mı var, yok. Odun, kömür, yardım eden yok. Bunları boş verin Allah rızası için kapımı bile açmadılar. Allah komşularımdan razı olsun. Bana yardımcı olmaya çalışıyorlar ama nereye kadar. Ben komşularımdan razıyım, Allah da onlardan razı olsun. Oğlum askere gittikten sonra gözleri arkada kalacak” diye konuştu.