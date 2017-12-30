CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) yer alan taşeron düzenlemesinin mağdur ettiği on binlerce taşeron işçisinin sesi oldu. Meclis gündemine getirilmeden KHK ile yapılan düzenlemenin, vatandaşın beklentisini karşılamadığını savunan Ağbaba, “Bu düzenleme hükümet açısından utanılacak bir düzenlemedir” ifadesini kullandı.

“BİNLERCE TAŞERON KAPSAM DIŞI BIRAKILDI”

Kadro için yazılı ve sözlü sınav şartı getirildiğini belirten Ağbaba, “Bu düzenlemeyi yapanlardan biri de Maliye Bakanlığıdır. Maliye Bakanlığının yemeğini yapan aşçı, servisi yapan garson kadro alamıyor. 'Duble yol' diye övünüyorlar. O duble yolu kışın karda, yazın sıcağında yapan emekçiye kadro verilmiyor. Sulama birliklerin çalışanları, Devlet Hava Meydanları, elektrik dağıtım şirketleri, TÜBİTAK, sağlık müdürlüklerinde çalışan şoförler, hastane bilgi işlemlerinde çalışan personeller, PTT A.Ş.’de çalışan taşeron işçiler, HGS-OGS de çalışan işçiler, şeker fabrikalarındaki emekçiler, Zonguldak taş kömürü işletmelerindeki güvenlik görevlileri öğretmenevi personelleri, huzurevi personelleri kadro alamayacak. AKP Hükümeti taşeron işçiler arasında bile ayrım yaptı. Taşeron işçisi yıllardır emek veriyor. Kamu hizmeti veriyor. Kadroya geçeceksin deniliyor ama kendi seçmediği ihale türü nedeniyle kapsam dışı kalıyor. Bu vicdani de değil ahlaki de değil” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLERE ŞANTAJ YAPILIYOR”

Taşerona kadro konusunu ilk kez CHP'nin gündeme getirdiğini söyleyen Ağbaba, CHP’nin emekçilerin hakkını aldığı bir düzenlemeden yana olduğunu belirtti. Kazanılmış haklara ilişkin hukuki süreç başlatılmayacağına dair belge de imzalatılacağını söyleyen Ağbaba, kadroya alınacak kişilere kazanılmış haklarından vazgeçmeleri yönünde adeta "şantaj" yapıldığını ileri sürerek, CHP olarak, taşeron düzenlemesinin olumsuzluklarına karşı adım atan herkesin yanında olacaklarını da belirtti.

HABER MERKEZİ