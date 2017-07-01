Kent merkezinde kavurucu sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar kendilerini havuzlara atıyor. Yüzlerce kişinin akın ettiği havuzlara daha çok gençler ve çocuklar ilgi gösteriyor.

Malatya’nın merkez ilçelerinde bulunan havuzlara giden vatandaşlar, hem bunaltıcı sıcaklardan kendini koruyor hem de eğleniyor.

FİYATLAR GAYET UYGUN

Geride kalan haftada aşırı sıcaklıklara maruz kalan Malatyalıların serinlemek için havuzları tercih ettiğini söyleyen işletme sahipleri ise havuz fiyatlarının da uygun olduğunu da belirtiyor.

KORUNMAK İÇİN HAVUZU TERCİH EDİYORLAR

Aşırı sıcaklardan havuza girerek korunmaya çalışan bazı vatandaşlar ise fırsat buldukça havuza geldiklerini ve serinlediklerini söyledi.

İHA