HAVUÇ UÇTU, BİBER DÜŞTÜ

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,70 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,77 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,82 artış gerçekleşti.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 4,54 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

HARCAMA GRUPLARINDA ARTIŞ

Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 2,55), ulaştırma (yüzde 2,21), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 1,90), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 1,43), eğitim (yüzde 1,25), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 1,12), lokanta ve oteller (yüzde 0,63), eğlence ve kültür (yüzde 0,60), haberleşme (yüzde 0,50), sağlık (yüzde 0,09), alkollü içecekler ve tütün (yüzde 0,05) harcama gruplarında artış gerçekleşmiştir.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) en yüksek artış yüzde 21,53 ile sağlık grubunda gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI

Giyim ve ayakkabı (yüzde 20,23), ulaştırma (yüzde 19,74), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 17,50), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 15,76), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 11,18), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 11,08), lokanta ve oteller (yüzde 9,22), eğitim (yüzde 8,28) artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarıdır.

HAVUÇ FİYATLARI UÇTU

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren madde havuç oldu. Havucun ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 64,68), patates (yüzde 45,83), limon (yüzde 36,68), kuru soğan (yüzde 36,10), eşofman (çocuk için) (yüzde 15,50) oranında artış gösterdi.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde sivri biber oldu.

Sivri biberin ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 37,48), çarliston biber (yüzde 36,35), domates (yüzde 15,27), sarımsak (yüzde 14,19), parfümler (yüzde 9,02) oranında düşüş gösterdi.