Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkemizdeki havalimanlarındaki uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre, iç hatlarda yüzde 2,8 artışla 768 bin 825, dış hatlarda ise yüzde 3,5 artışla 512 bin 164 olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana konuyla ilgili medyaya 846 binden fazla haber yansırken, aynı dönemde üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinin ise yüzde 4,2 artışla 1 milyon 624 bin 892'ye ulaştığı tespit edildi.

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde iç hat yolcu trafiği yüzde 5,3 artışla 91 milyon 315 bin 939, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17 artışla 73 milyon 203 bin 412 oldu. Böylece, direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artışla 164 milyon 773 bin 277 olarak gerçekleşti. Öte yandan havalimanları yük trafiğinin ise aynı dönemde iç hatlarda yüzde 2,7 artışla 762 bin 238 tonu, dış hatlarda yüzde 12,7 artışla 2 milyon 118 bin 305 tonu bulduğu belirlendi. Yük trafiğinin toplamda ise yüzde 9,9 artışla 2 milyon 880 bin 543 ton olarak gerçekleştiği tespit edildi.

HABER MERKEZİ