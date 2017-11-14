14 Kasım 2017 Salı

Havası en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Avrupa’da en kirli havaya sahip 10 şehrin 8’i Türkiye’de yer aldı. Avrupa genelinde büyük şehirler arasında bir sıralama yapıldığında ise İstanbul havası en kötü metropol konumunda yer alırken dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

14 Kasım 2017 Salı 11:32
Havası en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de

  Yapılan bir incelemeye göre yıl içerisinde hava kirliliğini konu alan 9 bin 755 yansıma tespit edildi. Hava kirliliğinin bu denli fazla konuşulması, medyanın da bu konuya önem verdiğinin bir göstergesi sayıldı. Öyle ki televizyonda yer alan spotlarla halkta bu bilinç yaratılırken özellikle İstanbul’un ulaşım araçlarında, çevre dostu olma gibi koşullar ön plana çıkarılmaya başlandı.

TÜRKİYE LİSTEYE DAHİL EDİLDİ
  Basına yansıyan haberlerde ise dikkat çekici ayrıntıların ortaya çıktığı görüldü. Medyada ön plana çıkan başlıklar arasında, dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın hava kirliliğine bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtilirken, Türkiye’nin listeye dahil edilmesiyle beraber, Avrupa’nın havası en kirli 10 şehri arasında ise Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır, Isparta yer aldı. Avrupa’nın havası en kirli şehri ise Makedonya’nın Tetova kenti oldu.

MALATYA HAVASI
  Öte yandan Malatya’nın ise hava kirliliği ‘orta derecede’ olarak belirtiliyor. Malatya yaz aylarındaki havası ‘iyi derecede’ olarak ifade ediliyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahHava Kirliliği

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