19 Aralık 2017 Salı

Havanın durumunda değişiklik yok!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre; Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

19 Aralık 2017 Salı 12:20
Havanın durumunda değişiklik yok!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde lokal olarak sis ve pus beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Gece ve sabah saatlerinde lokal olarak sis ve pus hadisesi ile yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

MALATYA VE İLÇELERİNDE HAVA DURUMU ŞÖYLE:
  “Malatya merkez parçalı ve çok bulutlu 5; Akçadağ parçalı ve çok bulutlu 6; Arapgir parçalı ve çok bulutlu  5; Arguvan parçalı ve çok bulutlu 3; Battalgazi parçalı ve çok bulutlu 7; Darende parçalı ve çok bulutlu 5; Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu 4; Doğanyol parçalı ve çok bulutlu      6; Hekimhan parçalı ve çok bulutlu 5; Kale parçalı ve çok bulutlu 6; Kuluncak parçalı ve çok bulutlu 6; Pütürge parçalı ve çok bulutlu 4; Yazıhan parçalı ve çok bulutlu 6; Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu 5.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahHAVA DURUMU

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