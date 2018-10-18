“HAVALİMANI YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Havalimanı yamalı bohçaya döndü. Havalimanının pistini, terminalini büyüterek Malatya’ya hizmet edilmez. Malatya, Malatya’ya yakışır bir havalimanını hak ediyor. 3 yıl önce ‘yeni havalimanı şart’ diyen AKP milletvekilleri bugün terminal büyütüleceğini müjdeliyorlar. Hem Malatya’ya yeni havalimanı gerektiğini, bu konuyla ilgili girişimlerde bulunacağınızı söyleyeceksiniz hem de aradan 3 yıl geçtikten sonra havalimanı terminalinin projesinin ihalesinin yapıldığını söyleyeceksiniz. Malatyalılar bu gel-git siyasetinden çok yoruldu” sözlerini kaydetti.

“FİZİKİ ALTYAPI YETERSİZ”

Malatya havalimanın yıllık 1 milyon yolcu taşıdığını, ancak fiziki altyapısının yetersizliğinin daha önce de defalarca gündeme geldiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Muhtemelen tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek Malatya’ya yeni havalimanı yapılamadığını söyleyecekler. Her ne hikmetse Malatya’ya gelince tasarruf akıllarına geliyor. Malatya’daki yatırımların neredeyse tamamı tasarruf gerekçesiyle durduruldu. Kütahya’da yapılan Zafer Havalimanı için bugüne kadar havalimanını yapan şirkete 20 milyon 855 bin Euro ödenirken Malatya Havalimanın terminalinin büyütülmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“DARBE NEDENİYLE 20 GÜN UÇUŞ YAPILMADI”

Malatya havalimanının hem sivil hem askeri havalimanı olduğunu hatırlatan Ağbaba, “Malatya 800 bine yakın nüfusu ile bölgenin en büyük şehirlerinden biri. Havalimanı sadece Malatya’ya değil başta Elbistan olmak üzere çevre yerleşim bölgelerine de hizmet veriyor. Başkent ile günde bir gidiş bir dönüş seferi yapılan, sefer saatleri tüm Malatyalıların tepkilerine sebep olan, defalarca gündeme getirilmesine rağmen ne saatleri ne de sefer sayısı değişen Havalimanının askeri havalimanı olarak kullanılması da ayrıca çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir.15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 16 Temmuz tarihinde uçuşlara kapatılan havalimanında 4 Ağustos’a kadar uçuş yapılamamıştır. Malatya yolcuları 20 gün boyunca mağdur olmuş, farklı illerin havalimanlarını kullanmak zorunda kalmıştır. Belirtilen sebeplerle Malatya’ya çevredeki yerleşim yerlerine de hizmet edecek modern bir havalimanı ihtiyacı mutlaka giderilmelidir” sözlerine yer verdi.