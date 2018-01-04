Gerek yağış azlığı, gerekse de normalin üstünde seyreden hava sıcaklıkları düşündürüyor. İçinde bulunduğumuz bu mevsim ve ayda ülke genelinde ve Malatya'da da kurak geçerken 'Bu gidiş nereye?' sorusunu da akıllara getiriyor.

YAĞMUR VAR!

Her ne kadar hava tahminlerinde belli zamanlarda yağışlı geçecek tahminleri yapılsa da aslında ne yağmur ne de kar var. Meteoroloji'nin yaptığı tahminlere göre, hava sıcaklıklarında bir değişiklik beklenmediği bildirildi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağmur uyarısı yaptı.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, akşam saatlerinden sonra Elazığ, Malatya, gece saatlerinden sonra Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini aktaran merkez, rüzgarında orta kuvvet eseceğini bildirdi.



HABER MERKEZİ